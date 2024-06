Unokája és a munka tartja fiatalon Bencze Ilonát

A Jászai Mari-díjas színművész több darabban is játszik, könyveket ír, és ezek mellett igyekszik minél több időt fordítani családi életére is. A Duna Családi kör című magazinjában arról beszélt, hogyan tartja a kapcsolatot a tőle több száz kilométerre élő lányával és unokájával.

Bencze Ilona egyetlen lánya, Gabriella görög származású férje miatt Görögországban telepedett le. A Jászai Mari-díjas színművész rajongásig megszerette a dél-európai országot, de nem a tengerpart miatt vár minden egyes alkalmat, amikor ellátogat oda, hanem mert viszontláthatja családját – osztotta meg a Családi kör vendégeként.

„Még képlékeny, hogy mikor utazom ki hozzájuk legközelebb. Június közepén három hétre hazajönnek, most ők látogatnak meg engem. A lányommal sokat telefonálunk, és már többször pedzegette, hogy nyár végén utazzak ki hozzájuk, de nekem akkor kezdődik el egy próbafolyamat, ők meg tervezik, hogy új lakásba költöznek, mellette készülnek az iskolakezdésre is, így nem könnyű összeegyeztetni az életünket. De nem panaszkodhatok, márciusban megkaptam egy hétre az unokámat, óriási élmény volt”

– mesélte Bencze Ilona, aki elfogyhatatlan életigenlését és lendületét kisunokájának, illetve a munkájának köszöni.

A színművész nemcsak családi életéről, szakmai sikereiről is beszélt. A közelmúltban egy újabb rangos elismeréssel gazdagodott, Pécsi Ildikó Emlékdíjjal ismerték el szakmai tevékenységét. „Mindig nagyon jó érzés, ha az embert szeretik és szavaznak rá. Pécsi Ildikó személyes jó barátom volt, mindig is fontos volt számomra, ez a díj most külön emlékeztet arra a sok közös munkára, élményre, amit együtt megéltünk” – tette hozzá az érdemes és kiváló művész.

