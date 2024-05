Highlights of Hungary: Gyurta Dániel, Lackfi János és T.Danny az évad nagykövetei között

Idén is lesz Highlights of Hungary, amely az évad legkiválóbb magyar teljesítményeit gyűjti össze, mutatja be a közönségnek és díjazza. Az évad nagykövetei között van Almási Kitti, Borbás Marcsi, Gyurta Dániel, Lackfi János és T.Danny.

Az idei évad nagykövetei arra vállalkoztak, hogy felkutatják az évad kiemelkedő teljesítményeit, az ország legszeretnivalóbb, legizgalmasabb kezdeményezéseit, vállalkozásait. Az általuk ajánlott jelöltek közül a nagyközönség szavazza meg a Highlights of Hungary két díjazottját, akik a 2-2 millió forintos fődíjat is elnyerik – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. A díjátadót a jelöltek megismerése és a közönségszavazás folyamata után várhatóan novemberben rendezik meg. A Highlights of Hungary kezdeményezés számos terület, köztük a családi élet, filmművészet, gasztronómia, gyermekvédelem, gyógyítás, hagyományőrzés, képzőművészet, közösségteremtés, mezőgazdaság, oktatás, segítőtevékenység, sport, tánc, tudomány, zene kiemelkedő alakjait mutatja meg a közönségnek évről évre. Jelölt az lehet, aki tehetségét és befektetett munkáját a közjó szolgálatába állítva alkot kiemelkedőt – fogalmaznak a közleményben. Mint írják, a Highlights of Hungary Díj pozitív értékeket és teljesítmény alapján elért sikereket közvetít. Nem klasszikus értelemben vett díj, sokkal inkább egy ügy, szellemi értelemben vett védőháló. A pozitív magyar kezdeményezések kiemelése mellett tesz hitet, megmutatva: van mire büszkének lennünk. A Highlights of Hungary 10 éves története során mintegy 500 kiváló teljesítményt mutatott be, több ezer pozitív történetet ismertté téve nyújtott inspirációt mindannyiunknak – emelik ki a szervezők. Az évad nagykövetei között van Almási Kitti klinikai szakpszichológus, író, előadó, Borbás Marcsi televíziós műsorvezető-szerkesztő, Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, Lackfi János író, költő, műfordító, szerkesztő, valamint T.Danny énekes, rapper, dalszerző. További információ a Highlights of Hungary honlapján a www.highlightsofhungary.hu oldalon érhető el. Kiemelt kép: Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó Zamárdiban 2023. augusztus 24-én. MTI/Vasvári Tamás