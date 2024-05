Párizsira is dedikált már Szikora Róbert

A nyolcvanas évek kultuszteremtő rock-and-roll formációja, a Hungária egy nagykoncert erejéig ismét együtt látható, ennek alkalmából nosztalgiázott a zenekar egykori dobosa a Kossuth Rádióban. Szikora Róbert aranykorszakukból néhány emlékezetes pillanatot is felidézett, köztük azt, hogyan dedikált egyszer parizerre.

A Hungária egykori dobosa, az R-GO együttes alapítója és vezetője, Szikora Róbert Csatári Bencének, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatójának adott interjút a Kossuth Rádió Az este című műsorában. Szikora Róbert a Hungária tagjaként 29 évvel ezelőtt adott felejthetetlen koncertet az akkori Népstadionban, ez volt a zenekar történetének egyik legnagyobb pillanata, ám – mint mondta – a népszerűség nemcsak felhőtlen boldogságot, hanem sok váratlan helyzetet eredményezett.

„Rájöttem, hogy a sikertelenség összehozza az embereket, a nagy siker pedig szétrobbantja. Amikor megjött az igazi, rock and roll siker, egy pár hónap múlva minden más lett. Ilykor minden téren megváltozik az emberek viszonya hozzád, még az idős emberek is át akarják adni a helyüket a buszon, vagy előre engednek a sorban. Akkoriban még jártam közértbe, előfordult, hogy ott kértek autogramot, és egy alkalommal – jobb híján – egy párizsira írtam alá” – idézte fel a vidám emléket Szikora Róbert, aki nagy örömmel fogadta, hogy egykori zenekara ismét színpadra áll, hiszen Fenyő Miklós fontos szereplője az életének.

„Nekem nagy cimborám volt Miki, mert hasonló attitűddel bírunk, és körülbelül ilyen szemtelen voltam én is, mint ő, vagy ő is, mint én. Most megint találkoztunk, és olyan jó, hogy visszajönnek ezek a közös emlékek” – tette hozzá a Máté Péter-díjas előadóművész, a csikidám stílus magyarországi megteremtője.

Kiemelt kép: Szikora Róbert a Kossuth Rádió vendége volt (fotó: MTVA/Farkas Fruzsina)