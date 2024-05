Jótékonysági koncertközvetítés a magyar klasszikus zene napján a Bartók Rádióban és az M5-ön

A Kocsis Zoltán karmester és zongoraművész emlékére életre hívott programsorozaton, a magyar klasszikus zene napján, május 30-án jótékonysági hangversenyt ad a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Takács-Nagy Gábor vezényletével a Zeneakadémián. A hangversenyt a Bartók Rádió élőben közvetíti és az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi. Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsora tematikus adással várja nézőit.

Az elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb hatású magyar karmestere és zongoraművésze, a 2016-ban elhunyt kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész, Kocsis Zoltán születésnapján ünnepeljük a magyar klasszikus zene napját május 30-án. A programsorozatot a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok 2021-ben indította útjára azzal a céllal, hogy minél több helyen szólaljon meg klasszikus zene és minél szélesebb kör megismerhesse a magyar zene értékeit.

Kocsis Zoltán minden évben születésnapján, május 30-án jótékonysági hangversenyt adott az általa dirigált Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Önzetlenségük hagyományteremtőnek bizonyult:

bár már a kiváló karmester nélkül, de a közösen életre hívott kezdeményezés 2021 óta tovább él a Zeneakadémia és néhai zenekarának együttműködésében a magyar klasszikus zene napján megrendezett koncerteken.

Az idei jótékonysági esten a Zeneakadémia Nagytermében Bartók Béla 1. hegedűversenye, Dohnányi Ernő Ruralia hungarica című magyar népdalokat feldolgozó sorozata és Huszár Lajos Szólt hozzám a Csend elnevezésű oratóriuma csendülnek fel. A hangversenyen Takács-Nagy Gábor Kossuth-díjas hegedűművész és karmester dirigál. A koncertet élőben hallgathatják meg a Bartók Rádióban május 30-án 19:30-tól.

Az M5 kulturális csatorna a magyar klasszikus zene napján 7:50-től a nap folyamán több részletben idézi fel a 2023-as év Újévi Nyitányának felejthetetlen pillanatait. A Zeneakadémia Nagytermében elhangozott koncerten a – Bartók Rádió Zenei Díjátadón Az év zenekara elismerésben részesült – Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Oliver von Dohnányi vezényelte. Takács-Nagy Gábor és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi csütörtökön 21 órától. Ezt megelőzően a magyar klasszikus zene napja alkalmából a 18 órakor kezdődő Librettó vendége a Bartók Rádió Zenei Díj Az év életműdíjasa kitüntetéssel elismert Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas karmester, zongoraművész lesz.

Tematikus adással készül a magyar klasszikus zene napjára az M2 Petőfi TV 20:50-től látható Esti Kornél című műsora. A többi között zeneterapeuta beszél arról, milyen hatással van a klasszikus zene a gyermekek mentális fejlődésére, valamint kiderül, miért hasznos tanulás közben is klasszikus zenét hallgatni. A nézőket egy zongorakészítő mester avatja be munkája titkaiba, és Balázs János a Bartók Rádió Zenei Díjátadón Az év hangszeres zenésze díjjal elismert művész koncertjére is ellátogat a műsor. A stúdió vendége Kelemen Gáspár Junior Prima díjas hegedűművész lesz.

