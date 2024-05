Nyelvi séta korokon át a gözpöfögészeti tovalöködővel a Deltában

„Nyelvében él a nemzet” – Széchenyi István e gondolatára alapozva a magyar nyelv egyedisége, jelentősége szerepelt a Delta legutóbbi adásának központjában. A nézők megismerhették nyelvünk történelmi fejlődését is egy virtuális „kultúra” keretén belül az államalapítástól a modern kor emoji kommunikációjáig.

A Dunán vasárnap délutánonként látható tudományos-ismeretterjesztő műsor legutóbbi adásának központi fogalma a nyelv volt, amely az egyik, ha nem a legtökéletesebb jelrendszer a világon Pölcz Ádám nyelvész, egyetemi docens véleménye szerint. A közmédia Névjegyek című műsorának házigazdája a Deltában a nyelv keletkezésének elméletei mellett egyedülállóságáról is beszélt.

„A világon 6-7 ezer nyelv létezik, ezek között nem számít kicsinek a magyar, hiszen beszélőit tekintve a 40-50. helyen áll. Egyedülálló ugyanakkor, mert rokontalan nyelv Európában, hiszen bár vannak nyelvrokonaink, azok távol élnek tőlünk, és nem tudjuk már megérteni egymást”. De vajon megértenénk-e az államalapítás korában élt elődeinket? Ezt mutatta be egy virtuális, korokon átívelő séta során a műsorvezető. Fejős Ádám nyelvemlékeket alapul véve rendhagyó idővonalon vezette végig a nézőket az államalapítástól kezdve, a középkor, a török hódoltság idején át a nyelvújításig. Itt találkozhattak olyan szavakkal, kifejezésekkel, amelyeket ugyan ma már nem használunk, de mégis megérthetjük. Így például megfejhetjük, hogy a gözpöfögészeti tovalöködővel való utazás a vonatozást jelenti.

A műsorban a közmédia által az anyanyelvi kultúra ápolására létrehozott szervezet, a Montágh Testület elnöke, Aczél Petra a szavak jelentőségéről szólva, kifejtette: „anyanyelvünk a bennünk élő nemzet, nem pusztán eszköz, sokkal több, benne van a történelmünk, a kultúránk, hétköznapi gyakorlataink”. További érdekességként Csernyák Hajnalnak jelnyelvi tolmács avatta be a nézőket a jelnyelv fejlődésébe. Megtudhatták, hogy már az ókorban is jelen volt, továbbá azt is, hogy a jelnyelv nem univerzális, minden országnak megvan a sajátja. A Deltában modern korunk nyelvezetével is megismerkedhettek, egy televíziós Emoji-show formájában.

A hazai televíziózásban jelenleg egyedülálló, mesterséges intelligencia segítségével létrehozott képi és nyelvi modell, Bíró Ada a Delta Hírekben a nyelv témájához kapcsolódva a „saját környezetéből” hozott friss hírt. Az egyik meghatározó mesterséges intelligencia-fejlesztő új nyelvi modelljét mutatta be, amely már felismeri a partner érzéseit és a vicceken is tud nevetni.

A teljes adás újranézhető a Delta Médiaklikk-oldalán.

Delta – vasárnaponként 16:10-től a Dunán.