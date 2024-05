Népszerű operettdallamokkal várja hallgatóit hétvégén a Dankó Rádió

Laki Péter színész, operett -és magyarnóta énekes 35. születésnapja alkalmából a művész szerepei nyomán népszerű operettek ikonikus dalaival készül megszokott tematikus hétvégi sorában május 25-én és 26-án a Dankó Rádió.

A Dankó Rádió tematikus hétvégéjének főszereplője ezúttal Laki Péter lesz. A színész-operetténekes már általános iskolában is tagja volt az iskolai drámaképző szakkörnek. A gimnázium alatt kezdett érdeklődni a zene iránt, iskolai együttest is alapított, amelyben gitározott. Később klasszikus éneket tanult Szolnokon, majd 2013-ban megnyert egy országos tehetségkutató versenyt operett kategóriában, majd ugyancsak ebben az évben felvételt nyert a Pesti Broadway Musical Stúdióba és az Operett Akadémiára. Napjainkban a Budapesti Operettszínházban szerepel, de korábban játszott a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban és a Kaposvári Csiky Gergely Színházban is. A Budapesti Operettszínház kezdeti időszakáról így beszélt egy friss interjúban a Dankó Rádióban: „Nagyon örültem, amikor belekerültem egy produkcióba és tarthattam tálcát vagy zászlót hátul, azok mögött a színészek mögött, akiket azelőtt csodálattal néztem a színpadon. Az ember szakmai és emberi fejlődése szempontjából elengedhetetlen ezt a fajta alázatot megtanulni.”

Később, a többi között olyan fontos szerepekben bizonyított, mint Lehár Ferenc A mosoly országa című darabjában Fu-Li követségi titkár, Kálmán Imre Marica grófnőjében Báró Liebenberg István szerepe, de Huszka Jenő Mária főhadnagy című darabjában is színpadra lépett Zwickli Tóbiásként, illetve Kálmán Imre legnépszerűbb operettjében, a Csárdáskirálynőben minden táncos-komikus álmát, Bóni szerepét bízták rá.

A színházi szerepei mellett több, a Budapesti Operettszínház által rendezett gálaműsorban is fellépett: szerepelt a Budavári Palotakoncerten, a Csárdáskirálynő 100. gálán, Újévi gálákon. Fiatal kora ellenére már sok helyen turnézott külföldön is, fellépett a Milánói Világkiállításon, Münchenben, Nürnbergben, Kijevben és Erdélyben is.

A hétvégén a Laki Péterrel készült interjúrészletek mellett, operett- és nótafelvételeiből válogat a Dankó Rádió, amelyek egy részét a nagysikerű Dankó Klubokon készült dalok teszik ki.

Laki Péter tematikus hétvége – május 25-én és 26-án a Dankó Rádióban.