Az utolsó percben döntöttek! A Presley család kezében maradhat az ikonikus Graceland-birtok

Állítólagos, nem fizetett hitel miatt egy bank majdnem elárverezte a legendás Elvis Presley otthonát.

A hitelező cég, amely ellen Riley Keough, Elvis Presley unokája hétfőn pert indított, közölte, hogy minden követelését visszavonja a Graceland-birtokkal szemben.

Néhány órával azután, hogy egy tennesseei bíró megakadályozta, hogy a Naussany Investments and Private Lending eladja a legendás ingatlant árverésen, Keough ügyvédje kapott egy e-mailt Gregory Naussanytól, amelyben megerősítette, hogy nem kívánnak fellebbezni a bírói döntés ellen – mondta a Graceland képviselője a People magazinnak.

Gregory Naussany, a Naussany Investments and Private Lending egyik munkatársa visszavonulásukat azzal indokolta, hogy mivel a néhai Lisa Marie Presley által felvett kölcsönt más államban jegyezték be, így ahhoz, hogy a cég behajthassa a tartozást, több államban kellene jogi lépéseket tennie.

Az egész dráma egy 2018-as hitelfelvételből ered, amit Riley néhai édesanyja, Lisa Marie Presley vett fel. A Naussany Investments and Private Lending állítólag 3,8 millió dolláros kölcsönt folyósított, a szerződésben pedig biztosítékként a Graceland-birtokot nevezték meg.

A cég azt állítja, hogy a tavaly 54 évesen elhunyt Lisa Marie nem fizette vissza a kölcsönt.

Keough a május 15-én benyújtott keresetében azonban azt mondta, hogy Lisa Marie soha nem vett fel kölcsönt a Naussanytól.

„A dokumentumokat egyértelműen meghamisították. Lisa Marie aláírásait meghamisították, és a Naussany Investments nem is törvényes cég. Ráadásul az iratokon szereplő közjegyző tagadja, hogy Lisa Marie aláírását hitelesítette, vagy, hogy valaha is találkozott volna vele.”

2017. október 16-án Los Angelesben készített kép Lisa Marie Presley amerikai énekesnőről (j) és lányáról, Riley Keough színésznőről. Lisa Marie Presley, Elvis Presley néhai amerikai énekes egyetlen lánya 2023. január 12-én, 54 éves korában elhunyt (Fotó: MTI/AP/Invision/Jordan Strauss)

JoeDae L. Jenkins bíró a május 22-i tárgyaláson leszögezte, hogy mivel a Graceland-birtok a Tennessee állambeli törvények szerint egyedülállónak minősül, az ingatlan elvesztése helyrehozhatatlan kárt okozna a városban.

„Amint azt a bíróság most világossá tette, a követelések nem voltak megalapozottak a hitelt nyújtó cég részéről. Nem kerül sor a kényszerértékesítésre. Graceland továbbra is úgy fog működni, ahogy az elmúlt 42 évben, biztosítva, hogy az Elvis-rajongók a világ minden tájáról továbbra is a legjobb élményben részesülhessenek, amikor meglátogatják ikonikus otthont.”

Elvis 1957-ben vásárolta meg a Graceland-birtokot 102 500 dollárért, ugyanabban az évben, amikor megjelentek a Blue Christmas és az All Shook Up című slágerei.

Rock and roll énekes Elvis Presley a Graceland-i birtoka előtt 1957-ben Memphisben (Fotó: Michael Ochs Archives/Getty Images)

Lisa Marie örökölte a birtokot Elvis 1977-ben bekövetkezett halála után, és 1982-ben múzeumként nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Lisa Marie 2023 januárjában bekövetkezett halála után Riley lett az örökös.

Graceland nem csak egy ház, hanem a popkultúra egyik legnagyobb ikonjának szentélye. A 13,8 hektáron elterülő birtok évente több százezer látogatót vonz. Az eklektikus berendezéséről ismert Graceland dzsungelszobája figyelemre méltó látványosság, amely tele van buja zölddel és egyedi bútorokkal, amelyeket Elvis az apja bosszantására vásárolt. A Graceland honlapja szerint az otthonban található összes bútor eredeti és Elvis idejéből származik.

Riley Keough és nagymamája Priscilla Presley az Emmy-díjátadón 2024. január 15-én (Fotó: EPA/Caroline Brehman)

Egy bíró tíz hónappal Lisa Marie halála után jóváhagyta, hogy Riley tulajdonába kerüljön Graceland, és a nagymamájával, a 78 éves Priscilla Presley-vel folytatott jogi huzavona után őt nevezte ki a családi birtok egyedüli vagyonkezelőjének. A vita Lisa Marie végrendeletének 2016-os módosítása miatt alakult ki, amely Priscillát eltávolította a vagyonkezelői posztról. Priscilla ügyvédei azt állították, hogy csak lánya halála után értesült a módosításról.

Lisa Marie 2023. január 12-én hunyt el szívmegállás következtében. A boncolás később kimutatta, hogy halálát egy korábbi műtét után kialakult vékonybél-elzáródás okozta.