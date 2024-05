Kihagyhatatlan kulturális élmény: több mint 70 ingyenes program, koncertek, színházi előadások a Déryné Fesztiválon

Több mint 70 ingyenes program, koncertek, színházi előadások, gyermek- és családi programok várják az érdeklődőket 5 nap alatt 11 helyszínen a Déryné Fesztiválon Sátoraljaújhelyen július 17. és 21. között.

Szentmártoni János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára a fesztivál csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: Dérynét a szenvedély, az elhivatottság és a művészetekbe vetett hit jellemezte, a magyar nyelv és kultúra népszerűsítése vezette. Ezek az elemek a Déryné Program szellemiségét is jellemzik.

A Déryné Program házhoz viszi a művészetet, azt a minőségi kultúrát, amelyre felesküdtünk – fogalmazott a helyettes államtitkár, hangsúlyozva, hogy ezekhez a művészeti értékekhez mindenkinek hozzá kell férnie.

Ez az a küldetése a Déryné Programnak, amely nélkülözhetetlen, és amelyet tovább kell építeni – mondta, kiemelve: ezért illeti tisztelet a Déryné Programot, amelynek évi seregszemléje a Déryné Fesztivál. Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója elmondta: a fesztivált negyedik alkalommal rendezik meg.

Tavaly több mint ötezren vettek részt az eseményen, az idén reményeik szerint ezt a számot meghaladják.

Kiemelte: egész éves munkájuk összefoglalása a nyári fesztivál, amely július 17-én a Tündérlaki lányok című előadással veszi kezdetét. A rendezvényen Patika című és Nem élhetek muzsikaszó nélkül című előadásuk is látható lesz.

Hozzátette: a fesztiválon a kaposvári Csiky Gergely színház Ájlávjú című produkcióját, a Szegedi Pinceszínház Vitéz László-előadását, a békéscsabai Viharsarok Táncszínház A szőke ciklon című darabját mutatja be. A környező hat településen látható lesz a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház A helység kalapácsa című produkciója is – sorolta.

Elmondta: a programok között van Kazinczy Ferenc sírjának koszorúzása is. A zenei események között megtalálható a 4s Street, a The Biebers, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, a Magashegyi Underground, az Aurevoir, a Kaláka koncertje is és a Boban Markovic Orkestar is fellép – sorolta.

Kiemelte: a KultCamp elnevezésű eseményre, amely verseny, fesztivál és tábor egyszerre, 450 diákot várnak, közülük 225-en érkeznek határon túlról a Rákóczi Szövetség jóvoltából, 225-en pedig az egész éves KultUp témanapjaik résztvevői közül érkeznek.

Halász János országgyűlési képviselő, a Városok és Falvak Szövetségének elnöke a fesztivál programjairól beszélt, mint kiemelte, az egész város és a környék is szereti és várja ezt a fesztivált, amely otthonra talált Sátoraljaújhelyen.

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere az ötnapos rendezvény mögötti munkáért mondott köszönetet.

Mint mondta, a vidéken fogalommá vált a Déryné Fesztivál, amely rövid idő alatt nagy látogatottságú esemény lett.

Kiemelte: az idén arra fognak törekedni, hogy a fellépők is jól érezzék magukat Sátoraljaújhelyen. Elmondta: Kis Domonkos Márk, a fesztivál igazgatója a magyar kultúra napján a város kulturális díját kapta meg, amelyet a Déryné Fesztivál nyitóelőadásán adnak át.

Ősi Barnabás, a Rákóczi Szövetség elnökhelyettese kiemelte: az idén 15 ezer résztvevővel valósul meg a Rákóczi Nyár programsorozat, amelyhez illeszkedve csatlakoznak a Déryné Programhoz, és 500 Kárpát-medencei diákot látnak vendégül. A diákok részt vehetnek a fesztivál programjain, emellett a Déryné Program szakmai segítséget is nyújt színjátszó programjaik lebonyolításában.

Kiemelt kép: Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója, Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere és Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Városok és Falvak Szövetségének elnöke a Déryné Fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján a Déryné Központban (Fotó: MTI/Kovács Attila)