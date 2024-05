Ikreiről mesélt Baby Gabi

Ritkán beszél 2016-ban született gyermekeiről Szklenár Gabriella. A Baby Gabi néven ismert énekes a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorában Nádas Györgynek azonban elárulta, mennyire örökölték édesanyjuk zenei tehetségét kiskamasz fiai. A Jó pihenést! vendégeként az előadó saját gyerekkori álmaiba is beavatta a hallgatókat.

Ritkán beszél 2016-ban született gyermekeiről Szklenár Gabriella. A Baby Gabi néven ismert énekes a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorában Nádas Györgynek azonban elárulta, mennyire örökölték édesanyjuk zenei tehetségét kiskamasz fiai. A Jó pihenést! vendégeként az előadó saját gyerekkori álmaiba is beavatta a hallgatókat.

„Mindenkinek azt kívánom, hogy teljesüljön a vágya, és soha nem szabad feladni, mert ha én ezt Martonvásárról meg tudtam csinálni, akkor úgy gondolom, hogy nincs lehetetlen” – mondta Nádas György műsorában a 90-es évek ismert női együttesében, a Baby Sistersben népszerűvé vált Szklenár Gabriella, akit azóta is Baby Gabiként ismernek a legtöbben. A Dankó Rádió vendégeként elárulta, zene iránti érdeklődése gyerekkorában gyökerezik.

„A zeneszeretetet a családból hoztam. Az édesapám zenész volt, dobos, énekes, de közben rengeteg más hangszeren játszott még. Már óvodásként is arra készültem, hogy majd egyszer színpadon álljak” – mesélte. Az álomból tizenévesen valóság lett, amikor bekerült Pintácsi Viki énekiskolájába. „Alig jártam két hetet hozzá, amikor felhívott, hogy kiesett az egyik vokálosa, és lépjek a helyébe. Ekkor 14 éves voltam. Édesanyám betegségre hivatkozva egy hétre kivett az iskolából, hogy megtanulhassam a koncertre kiválasztott dalok vokálját” – emlékezett a kezdetekre Baby Gabi.

Karrierje nagy pillanatai mellett magánéletéről is őszintén beszélt, édesanyja elvesztése miatt kialakult pánikbetegségéről, és gyermekeiről is megosztott néhány gondolatot. 2016 őszén születtek meg ikrei, Botond és Bence, a kiskamaszkor küszöbén álló fiúk is fogékonyak a zenére.

„Mind a kettőnek nagyon jó a hallása, szépen énekelnek, nagyon büszke vagyok rájuk” – árulta el, és hozzátette, karrierjének alakulásába nem okozott változást a gyermekáldás, amire kiváló bizonyíték, hogy elkészült tizedik szólólemeze. „Szerencsére van egy aranyos apukájuk, aki abszolút mellettem áll, és segítjük egymást. Csinálom a magam dolgát, közben anyuka és szülő vagyok, sok közös programunk van. Nem unatkozom, óriási logisztika az életem, de ez így van jól”.

A teljes beszélgetés újrahallgatható a műsor Médiaklikk-oldalán.

(Fotó: Ridikül/Tőke Béla)