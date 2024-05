Jézus és… – Egy mustármagnyi hit is elég lehet a csodához

A Duna vallási műsorának pszichológus szakértője, Tapolyai Emőke legfrissebb, a Bizony, Isten! videócsatornán elérhető videójában a legújabb nézői kérdésekre válaszolt. Köztük arra a felvetésre is magyarázatot adott, hogy ha létezik Isten, akkor mi alapján dönti el, hogy az egyik embert megmenti a haláltól, a másikat pedig nem.

Mező Misi a Jézus és… műsorvezetője emlékezetes utazásra hívja a Duna nézőit. A lélek labirintusában barangolva sorsfordító élethelyzeteket, lelki keresztutakat és minden embert érintő, örök érvényű kérdéseket vizsgál. A hetedik epizódban az ember számára felfoghatatlan, sorsfordító helyzeteket, a csodák jelenlétét kutatta vendégei segítségével. Az adás után a nézők ismét megírhatták a témához kapcsolódó kérdéseiket, amelyekre Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus válaszolt. Az egyik néző felvetette, hogy Isten miért tesz csodát egyes helyzetekben, míg máskor nem. A szakértő elismerte, ha nem érkezik meg a várva várt csoda, az rendkívül fájdalmas tud lenni, de Isten szuverenitása nem csupán tudást és hatalmat jelent, hanem tökéletes igazságosságot és jóságot is.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

„A mi szempontunkból sokszor érthetetlen és ellentmondásos, hogy Isten miért dönt úgy, hogy csodában részesít valakit. Nem személyválogató, hanem szuverén. Szeretnénk beskatulyázni, hogy az elképzeléseink szerint működjön, de ahogy nekünk szabadságot ad, úgy a sajátjához is ragaszkodik, még akkor is, ha ezt nekünk olykor nehéz elfogadni” – véleményezte a nézői felvetést Tapolyai Emőke. A pasztorálpszichológus hangsúlyozta, az emberi látás, gondolkodásmód határolt, míg az isteni átíveli a mindenséget, így túlmutat az emberi értelem határain. Hozzátette, Jézus tanításaiból tudjuk, hogy olykor egy mustármagnyi hit is elég lehet a csodához.

A szakértő emellett elmondta, hol van az egészséges válaszvonal abban, hogy a hétköznapokban mit titulálunk csodának és mit nem, valamint kitért arra is, hogy a természet törvényei és a vallás kizárják-e egymást. A teljes videó elérhető a közmédia online vallási fórumán, a Bizony, Isten! YouTube-csatornán.

