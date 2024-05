Elárverezik Elvis ikonikus otthonát, a Presley család küzd az ingatlanért

Elvis Presley legendás Graceland-kastélya május 23-án kalapács alá kerül. Elvis unokája, Riley Keough, aki a Presley család vagyonkezelője, keresetet nyújtott be a bíróságra, hogy megakadályozza az árverést. Az ideiglenes intézkedésről szóló meghallgatást szerdára tűzték ki.

A 34 éves Keough állítólag értetlenül és dühösen áll az eladás előtt, mert soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen történelmi jelentőségű ingatlannál, akár csak fontolóra vehető, hogy egy idegen kezébe kerüljön.

Az egész dráma egy 2018-as hitelfelvételből ered, amit Riley néhai édesanyja, Lisa Marie Presley vett fel. A Naussany Investments and Private Lending állítólag 3,8 millió dolláros kölcsönt folyósított, a szerződésben pedig biztosítékként a Graceland-birtokot nevezték meg.

A cég azt állítja, hogy a tavaly 54 évesen elhunyt Lisa Marie nem fizette vissza a kölcsönt.

