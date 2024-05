Legújabb dalukkal érkezik A Dal 2023 győztes zenekara a Duna Napokra

Hálás a sorsnak Szabó Előd, A Dal 2023 győztes erdélyi Titán zenekar énekese, hogy a jubileumi Duna Napokon léphetnek fel. A Duna Család-barát című műsorában emellett arról is beszélt, júliusban megjelenő vadonatúj dalukat is előadják a torockói jubileumi eseményen.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. tizedik alkalommal rendezi meg a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Duna Napokat az Europa Nostra-díjas Torockón. A magyarlakta területeken élők összetartozását erősítő – a jubileumi év tiszteletére – idén háromnapos eseményen május 31. és június 2. között kulturális programok és koncertek is várják a részvevőket. A többi között a szászrégeni Titán együttes is fellép. Június 1-jei koncertjükről az énekes, Szabó Előd árult el részelteket a Duna Család-barát című délelőtti magazinműsorában.

fotó: MTVA/Csöndör Kinga

„Nagy megtiszteltetés a zenekarunknak, hogy részesei lehetünk a Duna Napoknak. Minden koncert fontos nekünk, de minden évben van néhány kiemelkedő jelentőséggel bíró fellépés, ez is ilyen. A több mint húsz éves pályafutásunk alatt született szerzeményeink legjavát visszük el Torockóra, a Szavakon túl című legutóbbi albumunkról is számos dalt játszunk majd. Bemutatjuk ezen kívül vadonatúj, csak júliusban megjelenő Valahol nyugaton című újdonságunkat is” – árulta el Szabó Előd, hozzátéve, mennyire hálás a sorsnak, hogy éppen a jubileumi Duna Napokon válik valóra álmuk: felléphetnek az eseményen.

A nagy múltú erdélyi rendezvényen a Titán mellett a Bagossy Brothers Company, az Ismerős Arcok, a Kaláka, Pál István „Szalonna”, valamint Varga Miklós és Vikidál Gyula is fellép.

A teljes beszélgetés a Család-barát Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Összetartozunk! – Duna Napok május 31-június 2. között Torockón.