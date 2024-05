Évszázados családi hagyományt tört meg Fesztbaum Béla családjában

A Jászai Mari-díjas színművész édesapja után kapta a Béla keresztnevet. A közmédia Névjegyek című műsorában Fesztbaum Béla beavatta a nézőket, miért nem a családjukban több emberöltőnyi időre visszanyúló József nevet kapta.

Az Árpád-házi királyok közül négyen viselték a Béla nevet, őket leggyakrabban hatalmukat jelképezve vagy ellenségeikkel küzdve ábrázolták. Az évszázadok során az is megtörtént, hogy hosszú időre elfeledték e nevet és csak a romantika korában találtak rá újra. Keresztnévként való feltámadását annak köszönhetjük, hogy 1767-ben egy névjegyzékbe újra bekerült – tudhatták meg a közmédia Névjegyek című műsorában. A házigazda, Pölcz Ádám nyelvész a keresztnév lehetséges jelentéseit is taglalta, amely utalhat bélre, belső részre, szívre, valamint előkelőségre is.

Fotó: MTVA

Ha a családi hagyomány nem szakad meg egy meghatározó személy miatt, Fesztbaum Béla a József keresztnevet bemutató adás vendége lenne – derült ki a Névjegyek adásában a Jászai Mari-díjas színművészről. Családjukban az édesapa nevét vitte tovább a születendő fiúgyermek, a Béla név azonban csak az édesapjánál kezdődött. Előtte ameddig a családi emlékezet ellát, József volt az öröklődő keresztnév.

„Elvileg az édesapámnak is Józsefnek kellett volna lennie. Később úri szabóként dolgozó nagyapám gyakorlati éveit Budapesten töltötte egy olyan helyen, ahol a főnöke Béla volt. Nagyon jó viszonyba kerültek egymással. Ez okozhatta – a családi legendárium szerint – hogy az akkoriban született édesapám, szakítva a hagyománnyal, a Béla nevet kapta” – mesélte a színművész.

