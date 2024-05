Pindroch Csaba nem akárkit fogadott a Magyarország, szeretlek! stúdiójában

Különleges szereplő látogatott el a Duna népszerű vasárnap esti vetélkedőjének fogatására. A műsorvezető, Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész egy valódi, Cusco nevű alpaka társaságában nyitotta meg az adást, amelynek tematikáját az állat- és növényszeretet napja határozta meg.

Magyarországon a fővárosi állatkert kezdeményezésére 1994 óta minden év május 15-én tartják az állat- és növényszeretet napját, ennek alkalmából a Duna vetélkedője, a Magyarország, szeretlek! legutóbbi adásában a Föld valamennyi élőlényét ünnepelték. Már a műsor nyitánya megalapozta a hangulatot, hiszen Pindroch Csaba egy bundás „műsorvezetőtárs” kíséretében érkezett: Cusco, az alpaka oldalán indította el a játékot. Hanga Zoltán, a Budapesti Állat- és Növénykert szóvivője a piros csapat játékosaként egy marék állateleséggel köszöntötte a dél-amerikai származású, de pécsi születésű meglepetésvendéget, és egy saját állatos történetet is megosztott a nézőkkel.

„Sanyi, a pingvin szökési kísérletének híre annak idején bejárta az egész magyar sajtót. Az éj leple alatt indult útnak a Dózsa György úton, de rövid időn belül észrevették a rendőrök a közlekedési kihágását, lekapcsolták, majd visszahozták. Olyan nagy médiaérdeklődés kísérte ezt a sztorit, hogy ő lett az első állatunk, akinek külön sajtótájékoztatót rendeztünk” – idézte fel Hanga Zoltán, az Év sajtószóvivője és a Szavak Embere díjjal elismert kommunikációs szakember.

A Magyarország, szeretlek! legutóbbi adásában több meglepő és mulatságos állatos anekdotát is megosztottak a játékosok. Papadimitriu Athina Jászai Mari-díjas színművész elmesélte, hogyan tud kapcsolatot teremteni szavak nélkül is a különböző állatokkal, legyen az ló, kutya vagy akár egy légy. Vida Péter Jászai Mari-díjas és Karinthy-gyűrűs színművész pedig annak a történetét osztotta meg, hogyan mentett meg gyerekként egy kóbor kismacskát. A teljes állatos adás újranézhető a Magyaroszág, szeretlek! Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Magyarország, szeretlek! – vasárnaponként 19:45-től a Dunán.