Interaktív tudományos bemutatókkal, látványos kísérletekkel köszöntik a fény napját Szegeden

Interaktív tudományos bemutatókkal, látványos kísérletekkel, izgalmas előadásokkal köszöntik a fény napját a szegedi ELI ALPS lézeres kutatóintézetben csütörtökön este – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

2015-ben világszerte nagy sikerrel ünnepelt fény nemzetközi évét követően az UNESCO általános konferenciáján született döntés értelmében 2018-tól ünneplik világszerte a fény nemzetközi napját. Azért május 16-ra esett a választás, mert 1960-ban Theodore Maiman amerikai mérnök és fizikus ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel.

Theodore Maiman munkásságát ugyan nem ismerték el Nobel-díjjal, de a lézerfizikában azóta többen kiérdemelték ezt az elismerést.

Közöttük van a 2018-as év egyik fizikai Nobel-díjasa, Gérard Mourou, aki 2005-ben először javasolta az ELI (Extreme Light Infrastructure) létrehozását. A francia tudós, a Szegedi Tudományegyetem kutatóprofesszora gyakori vendég az ELI ALPS-ban.

A tavalyi fizikai Nobel-díjasok közül Krausz Ferenc és Anne L’Huillier – az ő eredményeik alapozták meg az attoszekundumos fizikát -, szintén számos szállal kapcsolódik a szegedi intézethez.

Az ELI ALPS csütörtöki rendezvényén látványos kísérletekkel, érdekes előadásokkal, interaktív tudományos bemutatókkal, vezetett látogatásokkal várják az érdeklődőket. A vendégek néhány órára, egy izgalmas játék erejéig Nobel-díjas tudóssá válhatnak.

A „kutatói pálya” első állomásán biztonsági képzésen kell részt venniük, ezen kipróbálhatják a lézervédelmi szemüvegeket, tesztelhetik a sugárvédelmi műszereket és környezetvédelmi és környezettudatosságra fókuszáló teszteket tölthetnek ki.

Majd beöltözhetnek a tisztatér-ruhákba, ezt követően megismerkedhetnek az intézet lézereivel, VR-szemüveg segítségével virtuális laborban tevékenykedhetnek, ultragyors folyamatokat figyelhetnek meg, alkatrészeket simogathatnak, betekinthetnek a fény hullámtermészetének rejtelmeibe és egyszerű optikai rendszereket állíthatnak össze.

A játékon való részvételtől függetlenül is látogatható programok között szerepelnek a lézerfizikáról szóló előadások, a kutatóintézet épületét bemutató vezetett séták is. Az állomásokat végigjáró játékosok elkészíthetik saját kutatási jelentésüket, melyet publikálhatnak is.

A nyolcéves kortól ajánlott, díjmentes programok egy részén – így a központ épületét bemutató vezetett túrákon – való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.