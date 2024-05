Harcsa Veronika gyermeke már az anyaméhben is jazzt hallgat

A Szakcsi Rádió csatornahangja a közmédia új online jazz-rádiójának hivatalos indulása alkalmából vendégeskedett az M2 Petőfi TV Esti Kornél című élő műsorában. A hamarosan anyai örömök elé néző előadóművész otthonában is gyakran szól a jazz, ezért bízik benne, hogy születendő gyermeke hozzá hasonlóan zenerajongó lesz.

„Olyan ismerőseim is megkerestek azzal, hogy hallgatják a Szakcsi Rádiót, akikről nem feltételeztem, hogy szeretik a jazzt” – kezdte a rádió csatornahangja, Harcsa Veronika az M2 Petőfi TV esti élő műsorának vendégeként. A kétszeres Fonogram-díjas énekes szerint a rádió közönsége mellett annak névadója, Szakcsi Lakatos Béla is bizonyára elégedetten hallgatná a közmédia új, a nap 24 órájában elérhető online rádióadóját.

Kapcsolódó tartalom

„Biztos vagyok benne, ha Szakcsi Lakatos Béla velünk lenne még, borzasztóan örülne neki, hogy létezik egy rádiócsatorna, ami kiemelten a magyar jazz-zenével foglalkozik, és azon belül lehetőséget biztosít a nagy generáció tagjai mellett a fiataloknak is. Rendkívül fontosnak tartotta a tehetséggondozást” – hangsúlyozta az előadóművész. A Szakcsi Rádió egyik fontos célja, hogy a több évtizedes múltra visszatekintő magyar jazz mellett bemutassa a feltörekvő jazz-zenészeket is. Ennek nyomán indította el felhívását fiatal zenészek számára, akik saját szerzeményeiket küldhetik be, és dalaik bekerülhetnek a magyar jazz rádiójának zenei körforgásába. A szakcsiradio@mtva.hu e-mail címre beküldött dalokat szakmai grémium bírálja el.

Harcsa Veronika megjegyezte, otthonában gyakran szól a Szakcsi Rádió, de alapvetően sokféle zenét hallgat. Két hónapon belül anyai örömök elé néz: július végére várja első gyermeke érkezését. Mint mondja, bízik benne, hogy születendő gyermeke hozzá hasonlóan zenerajongó lesz, hiszen már az anyaméhben is sok zenei hatás éri. A teljes beszélgetés újranézhető az M2 Petőfi TV Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi műsorok is.

Kapcsolódó tartalom

Szakcsi Rádió – a magyar jazz rádiója – elérhető a szakcsiradio.hu oldalon, a mobilalkalmazáson, vagy Spotify-on a nap 24 órájában.

(Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)