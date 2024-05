Bényi Ildikó: Harcos típusú ember voltam

A közmédia keresztnevek jelentését, eredetét, viselőjére gyakorolt hatását bemutató műsor, a Névjegyek vendégeként Bényi Ildikó, az Önök kérték műsorvezetője beszélt arról, mennyiben határozza meg személyiségét keresztneve.

Bár kialakulása a középkorra tehető, csak Arany János eposza, a Buda halála tette ismertté az Ildikó nevet hazánkban. Igazi népszerűségnek a 20. század közepétől örvend – tudhatták meg a Névjegyek nézői Pölcz Ádám nyelvésztől. A műsor házigazdája ismertette a név keletkezését, eredetét és jelentését, amely harcra, harcosságra utal. E tekintetben magára jellemzőnek tartja keresztnevét Bényi Ildikó, a Duna műsorvezetője, a Névjegyek aktuális adásának vendége.

„Az Ildikó név állítólag harcos nőt, harcban hősiest jelent. Ez régen rám is nagyon jellemző volt. Harcos típusú ember voltam, ami talán leginkább a rendkívül erős igazságérzetemmel magyarázható. Mindig bárkiért és bármiért képes voltam kiállni, ebből az utóbbi időben visszavettem”

– mondta az Önök kérték műsorvezetője.

Keresztneve kapcsán kifejtette, édesanyja mindig Ildikének hívta, és ez most is így van családi körben. „Szerintem ez már így marad, akárhány éves leszek” – jegyezte meg, hozzátéve, az Ildi becézést nem szereti. „Engem Ildikónak hívnak, ezzel teljesen tudok azonosulni, és egyébként a vezetéknevemet is imádom, büszke vagyok rá”.

A teljes adás megtekinthető a Médiaklikk Névjegyek aloldalán, amelyen elérhetők a korábbi epizódok is.

Névjegyek – hétköznap 18:40-től a Dunán, és változó időpontokban az M5 kulturális csatornán.