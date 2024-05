Csütörtökön nyílik meg a jubileumi Határtalan design kiállítás a Kiscelli Múzeumban

Csütörtökön nyílik és péntektől látogatható a 20. jubileumi Határtalan design című kiállítás a Kiscelli Múzeumban.

A múzeum nem csupán helyszínt biztosít a kiállításnak, hanem részét is képezi, hiszen a tárlat utolsó egysége a múzeum épületének izgalmas történetét is bemutatja – emelte ki Perényi Roland, a Kiscelli Múzeum igazgatója a tárlat szerdai sajtóbejárásán.

A múzeum gyűjteménye, tevékenysége ezer szállal kötődik az iparművészethez, a képzőművészethez, ilyen értelemben a dizájnhoz is, ezért gondoltuk azt, hogy szerepeljen a kiállításban az intézmény gyűjteménye is – fogalmazott az igazgató.

Szigeti Szilvia textilművész, a tárlat egyik alapító kurátora felidézte, hogy a kiállítást 2004 és 2012 között Made in Hungary címmel rendezték meg a Lakástrend és design kiállítás részeként, majd rövid időre a Millenárisra költözött a bemutató, 2014-től 2019-ig pedig a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Új Budapest Galériájában volt látható.

Kapcsolódó tartalom

A Határtalan design című kiállítás május 9-én, az Európa-napon nyílik meg. A határtalan dizájn fontos üzenete az európai összetartozás, különböző országok, régiók közötti kapcsolatépítés – emelte ki a kurátor, aki felidézte, hogy az elmúlt húsz évben csaknem 1000 nemzetközi és magyar alkotóval dolgoztak együtt, a mostani válogatásban pedig 22 ország több mint 200 alkotójának munkái lesznek láthatók.

Szigeti Szilvia elmondta, hogy a tárlat több tematikus egységből áll. A kiállítás a Kiscelli Múzeum Templomterében egy visszatekintő szekcióval indul, ahol a rendezvénysorozat történetét meghatározó alkotók, stúdiók munkáiból látható válogatás.

A következő rész középpontjában olasz, osztrák, szlovák dizájnerek és egyetemi hallgatók munkái állnak.

A népszerű kortárs ékszer szekció idén kiemelt szerepet kap, több mint 100 darabos válogatást láthat majd a közönség meghatározó nemzetközi alkotók munkáiból, magyar ötvösök alkotásaiból, valamint több egyetem hallgatóinak ékszerei is megtekinthetők lesznek.

A 2024-es válogatásban meghatározó tervezők és márkák ikonikus darabjai is helyet kapnak.

A dizájn társadalmi hasznosságát hangsúlyozó, a felelős gondolkodás mentén született projektek is fontos részei a kiállításnak, de a megvalósítás sokféleségét tükröző tárgyakból is széles merítéssel találkozhatnak a látogatók. Mindezeken túl egyedi darabok, tárgy- és anyagkísérletek, a dizájn és a képzőművészet határán elhelyezkedő alkotások, prototípusok, kis szériában készülő és sorozatban gyártott termékek is láthatók lesznek.

Kapcsolódó tartalom

A Szigeti Szilvia által tíz éve életre hívott Texhibiton-projekt a tervezők és a gyártók együttműködését segíti, idén az utóbbi évek fejlesztéseiből látható egy szűk válogatást.

A Határtalan design – Reflexiók című, 2023 őszén a FUGA Budapesti Építészeti Központban rendezett nemzetközi hangzótárgy-kiállítás reprezentatív darabjai is helyet kaptak a jubileumi bemutatón, az összművészetiség jegyében pedig különálló egységként jelenik meg a salzburgi Mozarteum Spot On MozART című, Mozart zenéjére épülő projektsorozat is. A tárlat utolsó egységében lehet megismerni a Kiscelli Múzeum épületének történetét.

Az intézményi háttér nélkül szervezett kiállítás és programsorozat két évtized alatt a régió egyik legjelentősebb dizájn- és összművészeti kiállítás- és rendezvénysorozatává vált. A két kurátor, Szigeti Szilvia és Radnóti Tamás belsőépítész a dizájnt tág keretbe helyezi, amelynek középpontjában a különböző régiók, kultúrák közötti párbeszéd, a kreativitás és az innováció áll, összekapcsolva a tárgy- és a formatervezést, a vizuális művészeteket, az előadó-művészetet és a képzőművészetet.

A kiállításhoz május 10-én nemzetközi szimpózium is kapcsolódik, amelyet személyesen és az online térben is követhetnek az érdeklődők, valamint rendszeres tárlatvezetések, kortárs és komolyzenei koncertek és performanszok is gazdagítják majd a programot.A tárlat június 23-ig lesz tekinthető meg a Kiscelli Múzeumban.

Kiemelt kép: A Kiscelli Múzeum (Fotó: MTI/Mohai Balázs)