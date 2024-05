Hat bemutatót tervez a jövő évadban az Újszínház, amely a Zsákbamacska című zenés játékot, a Caligula helytartója című drámát és a Süsü, a sárkány kalandjai című mesejátékot is műsorra tűzi.

Dörner György igazgató a színház keddi budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a jövő évad bemutatóinak sora a Zsákbamacska című zenés játékkal indul, amelyet Éry-Kovács András állít színpadra.

Bemutatják Szabó Magda Kígyómarás című regényének színpadi változatát Pataki András, és Wass Albert Elvásik a veres csillag című művét Kiss József rendezésében – tette hozzá.

Elmondta: Csukás István Süsü, a sárkány című meséjét Háda János állítja színpadra, Székely János Caligula helytartója című drámája pedig Pataki András rendezésében látható.

Petőfi Sándor A hóhér kötele című művét ősbemutatóként tűzik műsorra, Pataki András rendezésében, Szarka Gyula zenéjével – mondta az igazgató, hozzátéve, hogy az évad második felében szintén a két művész hoz létre Tamási Áron Ördögölő Józsiás című művéből egy produkciót, amelynek előbemutatója lesz látható.

Pataki András kiemelte: örömmel vállalta el Dörner György felkérését a színház főrendezői pozíciójára, mint mondta, egyik legfontosabb üzenetük az, hogy az Újszínhház továbbra is a magyar dráma színháza marad.

a következő évadban megemelt előadásszámmal és új bérletrendszerrel jelentkezik az Újszínház. Négy nagyszínpadi és egy stúdióelőadást magában foglaló új bérlettel várják a nézőket.

Hozzátette: a következő három évadban szezononként négy nagyszínpadi és egy stúdiószínházi produkció bemutatását tervezik.

Mint mondta, az előadások klasszikus értékeket hordoznak, olyan szerzőket és műveket is műsorra tűznek, amelyek máshol nem láthatók. Produkcióik egy részét tájelőadásokon is bemutatják majd. Kiemelte: fontos számukra a kortárs drámák bemutatása is, a következő évadtól kortárs drámaíró műhelyt és irodalmi szalont is indítanak.

Kiemelte: együttműködést terveznek a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, továbbá suliszínházi programot is indítanak, ahol elsősorban a kortárs irodalom értékeit mutatják be, a klasszikus értékek mellett. Terveik szerint jelentős színházi alkotók mesterkurzusait is befogadják majd.

A színház előadásait fesztiválokon is szeretnék bemutatni. Első lépésként a nyár folyamán három fesztiválon vesz részt a színház, köztük a kisvárdai, a mikházi rendezvényen és a Bőköz Fesztiválon – mondta, kiemelve, hogy terveik szerint 2025-ben újra megrendezik a Keresztény Színházi Fesztivált.

Kiemelte: több koprodukciót is terveznek, a békéscsabai színházzal közösen hozzák létre a Kígyómarás című előadást, a Caligula helytartója a mikházi Csűrszínházzal készül, a Süsü, a sárkány kalandjai pedig a Hadart Színházzal közös produkció.

Éry-Kovács András felidézte: Eisemann Mihály és Szilágyi László Zsákbamacska című zenés játékát fiatal rendezőként Szolnokon állította színpadra, Dörner György és Egri Kati párosával. Kiemelte: az előadásban a legfontosabb a zene, nagyszerű slágerek hangzanak el, fantasztikus duettek, táncos jelenetek láthatók.

Katona Imre dramaturg A hóhér kötele című műről elmondta: Petőfi Sándor regénye Edgar Allan Poe műveivel rokon. Bosszúhistória, a fekete romantika egyik kivételes darabja, amelyből thriller musicalt készítettek. Szarka Gyula zeneszerző hozzátette: hátborzongató, filmszerű, véres történetről van szó, amely a mai napig nagy tanulságokat mutat. A darabban sokféle hangulat váltakozik, és ezt nagy kihívás, hálás feladat volt zenében megjeleníteni – tette hozzá.

Háda János a Süsü, a sárkányról szólva kiemelte: Csukás István művét Bergendy István eredeti zenéjével állítják színpadra. Süsü szerethető figura, megtestesül benne a gyermeki tisztaság – fogalmazott, hozzátéve: érzékenyítő mese, amelyről a megtekintése után is sokat lehet beszélgetni.

Esztergályos Cecília színművész az MTI-nek elmondta: a jövő évadban öt darabban lép színpadra, köztük a Sári bíró, a Császármorzsa, a Se itt, se ott, a Zserbótangó, valamint a Kabaré Parisiana című produkcióban.

