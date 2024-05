Miért nehéz nemet mondani? Hányféle kísértés érhet egy ember élete során? A többi között ezekre a kérdésekre kereste a válasz Mező Misi szombat délutánonként a Dunán látható Jézus és… legutóbbi, kísértésről szóló adásában szakértők és vendégei segítségével. A műsorban a Magna Cum Laude frontembere azt is bevallotta, őt mi viszi kísértésbe.

Rengeteg kísértéssel vagyunk körülvéve minden nap, van, hogy ellenállunk és van, hogy elbukunk.

„Én is ilyen vagyok, egy szép cipő, egy jó hangszer, de akár egy tiltólistán szereplő tortaszelet is elcsábíthat. Van, hogy elgyengülök, de amikor sikerül erősnek maradnom, büszke vagyok magamra” – árulta el Mező Misi a Duna közösségi oldalán megosztott videóban a Jézus és… című műsor legutóbbi adása kapcsán, amely reményei szerint a nézőknek is segít megerősíteni magukat, hogy könnyebben ellen tudjanak állni ennek az érzésnek.

Mező Misi vendégei saját életükről, fordulópontjakiról meséltek, arról, hogy a kísértés milyen tévútra vitte őket. Volt, aki börtönbe is került, míg más kapcsolatában egy harmadik felbukkanása okozott törést.

Tapolyai Emőkével, a műsor pszichológus szakértőjével beszélgetve Mező Misi azt is elmondta, hangszereket, gitárokat, valamint késeket, bicskákat gyűjt, egy-egy újabb darab őt is kísértésbe tudja vinni.

„A kísértés szerves része életünknek, reggeltől estig egy eldöntendő állapotban vagyunk. Ez szabadságunk felelőssége” – fogalmazott Tapolyai Emőke, feltéve Mező Misinek a kérdést: valóban tiszta, békességet adó örömöt tud-e okozni egy újabb tárgy megvétele, ha tudja, az konfliktust okoz kapcsolatában.

„A kísértések életünk megoldatlan pilléreiről tanúskodnak, fájdalomcsillapítók. Egy idő után elveszítik hatásukat és nagyobb adagban kell szedni, így alakul ki a függőség. A megoldás abban áll, ha őszintén megkérdezem magamtól, mit jelent ez nekem? Jellemfejlődési folyamat, ha le tudjuk győzni a kísértést”

– mondta Tapolyai Emőke, aki a heti epizódok után a közmédia online felületein várja a Jézus és… aktuális témájához kapcsolódó nézői kérdéseket.

Jézus és… – 2. évad szombatonként 16:05-től a Dunán.

A sorozat korábbi részei és további vallási témájú tartalmak elérhetők a közmédia vallási fórumán, a Bizony, Isten! videócsatornáján.