Bejelentette jövő évadának bérletes bemutatóit a Vígszínház: a Liliomfi, a Büszkeség és balítélet, valamint a Rémségek kicsiny boltja című darabot is műsorra tűzik.

A Liliomfi ifj. Vidnyánszky Attila, Az ember, aki elvesztette az időt című produkció Bodó Viktor, a Büszkeség és balítélet Valló Péter rendezésében lesz látható a Vígszínházban.

A Pesti Színházban Alföldi Róbert az Egy nő anatómiája, Rudolf Péter Az imposztor, míg Novák Eszter a Rémségek kicsiny boltja című darabot rendezi – áll a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, már 381 fa áll a Vígerdőben, ahol idén, a hagyományokat folytatva a 128 éves színház születésnapja alkalmából 128 facsemetét ültettek el a társulat tagjai a 10 millió Fa Alapítvány szakmai támogatásával.

Rudolf Péter igazgató a színház születésnapi rendezvényén, május 1-jén jelentette be az új évad bérletes bemutatóit.

Szigligeti Ede Liliomfi című darabjának Kovács Adrián, Vecsei H. Miklós és ifj. Vidnyánszky Attila által jegyzett új változata megtartva az eredeti mű báját ébreszti rá a nézőket a játék, a barátság és a szerelem fontosságára. A darabot szeptember 21-én mutatják be, a főbb szerepekben Keresztes Tamás, Ötvös András, Szilágyi Csenge, Gál Réka Ágota, Hegedűs D. Géza, Rudolf Péter és Varga-Járó Sára lép színpadra.

A Bodó Viktor rendezésében látható Az ember, aki elvette az időt című produkció alkotói ismert irodalmi művekre és hősök történetére építve, a társulat improvizációit is felhasználva hoznak létre új történetet, sok zenével, mozgással és humorral. A decemberi bemutatóban Dengyel Iván, Dino Benjamin, Ertl Zsombor, Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Hegyi Barbara, Horváth Szabolcs, Kovács Patrícia, Kövesi Zsombor, Kútvölgyi Erzsébet, Nagy-Kálózy Eszter, Orosz Ákos, Ötvös András, Radnay Csilla, Méhes László, Zoltán Áron és ifj. Vidnyánszky Attila látható.

Valló Péter rendezésében 2025. februárjában mutatják be Jane Austen regényének színpadi változatát, a Büszkeség és balítéletet – írják. A két főhőst alakító Waskovics Andrea és Wunderlich József mellett Varga-Járó Sára, Medveczky Balázs, Gál Réka Ágota, Ertl Zsombor, Hegyi Barbara, Lukács Sándor, Bach Kata, Gyöngyösi Zoltán és Balázsovits Edit játszik az előadásban.

A Pesti Színház első bemutatója október 5-én Alföldi Róbert rendezésében, Petrik Andrea, Telekes Péter, Nagy-Kálózy Eszter, Waskovics Andrea, Márkus Luca, Radnay Csilla és Kövesi Zsombor szereplésével az Egy nő anatómiája. A Pieces of a Woman, Mundruczó Kornél filmje Wéber Kata drámája alapján készült, amelyet most először mutat be magyar színház. A történet főszereplőjének, Majának egy fájdalmas veszteséggel kell szembenéznie, a feldolgozás és az elfogadás során azonban sok minden megkérdőjeleződik az életében.

Spiró György Az imposztor című művét Rudolf Péter rendezésében december 7-én mutatják be. A darabban Wojciech Boguslawskit, a varsói színészfejedelmet meghívja a cári Oroszország által megszállt Vilna városába egy megmaradásért küzdő kis lengyel színház, hogy vendégfellépésével megmentse a társulatot a csődtől, és elnyerje az orosz helytartó jóindulatát. A főbb szerepekben Kern András, Fesztbaum Béla, Seress Zoltán, Szilágyi Csenge, Wunderlich József, Majsai-Nyilas Tünde, Kőszegi Ákos, Igó Éva és Medveczky Balázs látható.

A Rémségek kicsiny boltja című musical 2025 februárjában Novák Eszter rendezésében, Orosz Ákos, Radnay Csilla, Seress Zoltán és Brasch Bence szereplésével tér vissza magyarországi bemutatójának helyszínére. Seymour, az ügyetlen ifjú botanikus és különleges növénye, Audrey II fantasztikus története az 1960-ban forgatott filmváltozat óta tartja rettegésben és fakasztja nevetésre a közönséget – írják a darabról.

A jövő évadban is elérhetők az ifjúsági bérletek és a diákok a Víg+ színházi nevelési foglalkozásokon is részt vehetnek.

A Vígszínház, a Pesti Színház és a Kombinált bérletesek elővásárlási jogot és kedvezményeket kapnak, továbbá részt vehetnek exkluzív rendezvényeken.

Kiemelt kép: A Vígszínház műemlék épülete a főváros XIII. kerületében. (Fotó: MTVA/Lehotka László)