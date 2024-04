Mező Misi többször nézett már szembe a kiégéssel

A sokak életében jelen lévő kiégés érzése adta a Dunán szombat délutánonként látható Jézus és… című műsor legutóbbi adásának témáját. A műsorvezető, Mező Misi saját és vendégei példája, valamint a műsor szakértői segítségévél mutatott rá: van kiút a kiégésből.

„Félévente elkap valamilyen új hóbort, ilyenkor másra nem is tudok koncentrálni. Félek az egyhangúságtól, talán ezért is kezdek mindig valami újba, és hajlamos vagyok átesni a ló túloldalára” – vallotta be a Magna Cum Laude frontembere a Jézus és… című műsor legutóbbi epizódjának központi témáját adó kiégés kapcsán.

Többször is szembesült már a kiégés érzésével Mező Misi – árulta el a zenész a Duna közösségi média oldalán látható videóban. Elmondta, ilyenkor úgy érzi, ami korábban fontos volt számára, vagy szerette, attól már menekül. „Kiégés akkor következik be, ha az arányok elbillenek. Ez átformálhat, és az egészségedre is káros hatással lehet”.

Szerinte gyógyírt jelenthet a megfelelő arányok megtalálása az élet minden területén. A Jézus és… kiégéssel foglalkozó epizódja reményei szerint segíthet a nézőknek abban, hogy észrevegyék a jeleket és még időben tudjanak tenni ellene.

Kapcsolódó tartalom

A legutóbbi epizódban bevallotta azt is, próbára teszi lelkét az az érzés, hogy nem tud elegendő minőségi időt tölteni családjával, és foglalkoztatja a gondolat, mi lesz, ha egyszer a színpad már kiüresedik és nem ad majd örömöt a zene sem számára. A műsorban megszólaló vendégei szintén átélték a kiégés érzését vagy annak közelébe kerültek.

Történetük tanulsága, hogy van kiút, ha azt is érezzük, elfogyott az erőnk, fel lehet állni a padlóról. Tapolyai Emőke, a műsor pszichológus szakértője is ezt erősítette meg, mint mondta, csodálatos vonása az embernek, hogy tud újratervezni, regenerálódni.

„Isten mindig megbocsát, a test nem, az követeli, hogy add vissza, amit kivettél belőle. A kiégésből a kiút, hogy első lépésként őszinte vagyok magammal, bevallom, hogy elfogytam. A következő lépés, hogy visszaadom testemnek, lelkemnek, amit elvettem” – mondta, kiemelve, számba kell venni, mi tölti fel az egyént, nem nagy dolgokra, hanem sok apróságra kell gondolni.

Tapolyai Emőke, aki az aktuális epizódok után a közmédia online felületein várja a nézői kérdéseket, hangsúlyozta, a céltévesztés, letargikusság előzménye lehet a túlhajtás, „pihenésre szükség van, ezt Isten törvénybe adta, mégsem élünk vele”.

Jézus és… – 2. évad szombatonként 16:05-től a Dunán.

A sorozat korábbi részei és további vallási témájú tartalmak elérhetők a közmédia Bizony, Isten! videócsatornáján.

Kiemelt kép: MTVA