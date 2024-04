Exkluzív részletek a magyarországi koncertjére készülő Matteo Bocelli életéről a Dunán

A Duna Család-barát című délelőtti magazinműsorának háromrészes, exkluzív sorozatában megismerhetik a nézők a júniusban Magyarországon koncertező fiatal énekes, a világhírű olasz tenorista, Andrea Bocelli fiának életét. Az április 30-án látható első epizódban Matteo Bocelli különleges hobbijáról is beszél.

„Már születésem előtt, édesanyám hasában is mindig szólt körülöttem a zene” – árulta el Matteo Bocelli a toszkán birtokán a közmédiának adott exkluzív interjúban.

A Dunán látható háromrészes sorozatban a fiatal énekes, zenész betekintést enged olaszországi életébe: meghallgathatják zongorajátékát, mesél az apa-fiú kapcsolatról készített, igazi történetet elmesélő Fall On Me című dalról, valamint egy emlékezetes videoklip-élményéről is. Továbbá beszámol különleges hobbijáról, ugyanis szabadidejében régi dzsipeket újít fel.

Kapcsolódó tartalom

Az első epizód a Duna Család-barát című műsorának április 30-i adásában látható.

Család-barát – hétköznap 9:35-től és 11 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Matteo Bocelli (Fotó: MTI/ Kovács Anikó)