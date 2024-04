Minden, ami jazz: egyhetes zenei ünnep a közmédia csatornáin

A nemzetközi jazznapon, április 30-án indul a közmédia online jazzrádiója, a Szakcsi Rádió hivatalos adása. A közszolgálati csatornák tematikus műsorokkal csatlakoznak az egyhetes jazzünnephez.

Kötetlen, kreatív és univerzális – ezek a tulajdonságok mind jellemzőek a Magyarországon is közkedvelt zenei műfajra, a jazzre. Szinte minden ága képviselt hazánkban, iskolákban, egyetemeken oktatják, gazdag irodalma és hangzóanyaga van, és ma is folyamatosan fejlődik. Egyik legjelesebb hazai képviselője, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, Petőfi Zenei Díj Életműdíjas zeneszerző, Szakcsi Lakatos Béla tiszteletére Szakcsi Rádió néven online jazzrádiót indított a közmédia. Április 30-án, a nemzetközi jazznapon elérhetővé válik a hivatalos adás, amelyet a Médiaklikk mellett az ingyenesen letölthető Szakcsi Rádió-alkalmazás segítségével is elérhetnek a hallgatók. A nap minden órájában műsort sugárzó rádióadó zenei repertoárját a legnagyobb hazai jazzműhelyekkel együttműködve alkotta meg, és a zeneszámok mellett élő- és archív koncertközvetítéseket, interjúkat kínál a hallgatóknak a Bartók Rádióval együttműködve.

A magyar jazz hete alkalmából a Szakcsi Rádió esti koncertsávjában kizárólag hazai művészek játszanak. Április 30-án este élőben lesz hallható a Magyar Rádió 6-os stúdiójából a Jónás Géza Quartet koncertje. Május 1-jén, szerdán kezdődik a Jazzportré-sorozat, majd május 3-án, pénteken először lesz hallható a Jazzkedvencek című műsor. Mindkét adás vendége a Szakcsi Rádió csatornahangja, a többszörös Fonogram-díjas előadóművész, Harcsa Veronika lesz.

A közmédia kulturális csatornája, az M5 – tekintettel a tavalyi tematikus hét sikerére – szintén rendhagyó adásokkal készül a magyar jazz hetére. JazzÜnnep 2024 – a jazz magyar hangjai címmel április 30-án 19 órától zenés show-t tűz műsorra a jazz prominens hazai képviselőivel. A Budapest Jazz Club színpadán Borbély Mihály, a Jazzation, a Budapest Ragtime Band és a Jónás Géza Quartet nyújt ízelítőt művészetéből. Szakcsi Lakatos Béláról a Máté Péter-díjas jazzénekesnő, Szőke Nikoletta mesél, Harcsa Veronika pedig a Szakcsi Rádió kulisszáit mutatja meg. Az est házigazdái a közmédia Junior Príma díjjal elismert műsorvezetője, Sipos Szilvia és az Erkel Ferenc-díjas zongoraművész, zeneszerző, Sárik Péter. A zenés műsor mellett a csatorna egy héten át a jazzműfajt helyezi a fókuszba, a Librettó című kulturális magazinműsor, valamint az Ez itt a kérdés című kultúrpolitikai műsor is foglalkozik a témával.

Az egyhetes magyar jazzünnep alkalmából a Bartók Rádió állandó jazz-zenei sávjában kitüntetett szerep jut a műfaj hazai képviselőinek. A Lemezelő című műsor vendége Gőz László, jazz-zenész, zeneakadémiai tanár, a BMC alapítója, a Szakcsi Rádió szakmai grémiumának tagja lesz. A Muzsikuslegendák című műsorban Vukán György Kossuth-, Erkel Ferenc- és Balázs Béla-díjas zongoraművészre, zeneszerzőre emlékeznek. A Musica Sacra csütörtöki adásában Nagy László Adrián és a Magnificat szerepelnek, míg szombaton Liszt Ferenc: Via Crucis műve hallható a Modern Art Orchestrától. A Zenei találkozásokban magyar jazzfeldolgozások hallhatók, míg a Fanfár című műsorban a magyar jazz fúvós zenészei kerülnek a középpontba. Május 5-én, vasárnap 23 órától a Bartók Rádió műsorán is meghallgatható a Jónás Géza Quartet április 30-i koncertje.

A magyar jazz hete – április 30-tól egy héten át a közmédia csatornáin.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója – hivatalos adás április 30-tól.