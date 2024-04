Flippergépeket és játékvonatokat gyűjt Pataky Gergő  

Pataky Gergő zenei tevékenységét sokan ismerik, azt viszont már kevesebben tudják, hogy az Edda Művek énekesének fia különleges gyűjteményekkel rendelkezik. A Duna Ridikül című műsorának vendégeként ezekről árult el részleteket.

Pataky Gergő rockénekes a flippergépeket és a játékvonatokat gyűjti. Ez utóbbi gyerekkorára vezethető vissza, hiszen gyűjteménye első darabját körülbelül ötéves korában kapta nagymamájától. Később nagyon megtetszett neki egy szomszédjuknál látott kisvasút, az, ahogy a vonat a karácsonyfa körül robogott.

„Beléjük szerettem, komolyabban is elkezdtem foglalkozni velük. Gyűjteményem darabjait nem lehet boltban megvásárolni, apróhirdetéseken, börzéken és közösségi médiacsoportok segítségével szerzem be őket”

– mesélte a Ridikülben Pataky Gergő. A rockzenész az 1950-es években gyártott, úgynevezett pénzverdei játékvasútnak szakértője is lett, kollekcióját a nézőknek is megmutatta. A rockzenésznek családi kötődése is van a vasúthoz, egyik dédnagyapja főmozdonyvezető volt.

A Ridikül stábja ellátogatott másik gyűjteménye helyszínére is, Pataky Gergőnek összesen 20 üzemképes flippere van. Első gépét 17 évesen vette egyik barátjával közösen, majd jött a második és onnantól kezdve nem volt megállás. Nemcsak gyűjti, fel is újítja őket, hiszen sokszor pincékből, padlásokból kerültek elő gyűjteménye darabjai.

Pataky Gergő mellett a Ridikül további vendégei, Horváth Tamás dalszerző, szövegíró, zenei producer, és Marcellina előadóművész különleges gyűjteményeit is megismerhették, valamint Zelena András, a BGE egyetemi docense e szenvedély lélektani vonatkozásairól beszélt.

