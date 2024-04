Mutatjuk, mikor tér vissza Kygo Magyarországra

A dj-producer idei, 26 állomásos világkörüli koncertsorozata szeptember 7-én indul Commerce City-ben, majd többek között Boston, Toronto, Chicago, Berlin, Amszterdam és Párizs érintésével december 13-án Dublinban ér véget. Magyarországon november 17-én a fővárosi MVM Dome-ban lép majd fel.

Kygo észak-amerikai és európai turnéjának állomásait jelentette be. Magyarországon a sztár előtt Sam Feldt, valamint a Klangkarussell melegít be – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A legtöbb belépőt eladó dance előadó, Kygo 2018 óta először indul turnéra. Az előadás felvonultatja Kygo jellegzetes zongoráját, valamint vonósokat, énekeseket és dobosokat.

A Kyrre Görvell-Dahll néven született norvég zenész 2013-ban mutatkozott be, és az évek során a világ legkeresettebb dj-producerei közé küzdötte magát. Több mint 23 milliárd audio- és videoletöltést halmozott fel, és számos játszási rekordot döntött meg. Legnagyobb slágerei közé tartozik az It Ain’t Me (Selena Gomez közreműködésével), a Higher Love (Whitney Houstonnal), a Like It Is (Zara Larsson & Tyga szereplésével), a Lose Somebody (a OneRepublic-kal), valamint Tina Turner What’s Love Got to Do With It és Donna Summer Hot Stuff remixe. Ezek top 10-es listahelyezést, és mintegy 3 milliárd letöltést hoztak világszerte.

2022-ben a Lollapalooza és a Life Is Beautiful fesztiválon, valamint a New York-i Madison Square Gardenben és az oslói Ullevaal Stadionban lezajlott fellépései mellett Kygo megjelentette negyedik lemezét Thrill of the Chase címmel. Az album dalai között van a Dancing Feet (DNCE közreműködésével), a Woke Up in Love (Gryffinnel és Calum Scott-tal) vagy a Never Really Loved Me (Dean Lewis szereplésével), amelyek több mint egymilliárd letöltést jelentettek világszerte, az album pedig a Billboard Top Dance/Electronic Album lista élbolyában debütált.

Idén Kygo Ava Max-szel közös Whatever című kislemeze után For Love címmel Zak Abel & Nile Rodgers közreműködésével készítette el legújabb dalát.

Magyarországon eddig kétszer járt, 2017-ben a Balaton Soundon, 2018-ban a Sziget fesztiválon adott koncertet.

