Mindenki Egyért – az olimpia kulisszatitkai szombat reggelente a Kossuth Rádión

A Kossuth Rádió Szombat reggel című műsorában új olimpiai rovat kezdődik április 20-tól. Az összeállításból a hallgatók betekintést nyerhetnek a felkészülés időszakába a sportolók és a háttérben dolgozók szemszögéből.

Sportpszichológus, masszőr, edző, a reménybeli leendő olimpiai csapattag, a segítők és az utánpótlás tagja is megszólalnak a Kossuth Rádió új olimpiai rovatában. A Szombat reggel adásaiban a kevesebb mint száz nap múlva kezdődő olimpia sportágait, azokon belül is a magyar érdekeltségű számokat lehet jobban megismerni. Az adások segítségével a hallgatók megtudhatják, milyen egy olimpiára felkészítő vívó edzés, de akár az élsportolók étrendjét is megismerhetik.

A Mindenki Egyért rovat első vendége Szász Máté biológus, akinek szakmai irányítása alatt dietetikus kollégái alkotják meg az olimpikonok speciális étrendjét. A szakértő szerint a felkészülés alapvető része a megfelelő étkezés, ebben nyújtanak segítséget a hazánkat képviselő sportolóknak.

„Mivel minden ember különböző, az élsportban kulcsfontosságú a személyre szabott étkezés, ehhez a test igényeit és felépítését kell minél alaposabban megismernünk. Legalább 5000 markeres laborvizsgálat szükséges, ezáltal pontos képet kapunk arról, hogy az adott versenysportolónak milyen étrendet kell követnie ahhoz, hogy a legjobban teljesíthessen. Így a sportdietetikát a diagnosztikai vizsgálatok előzik meg” – hangsúlyozta a szakértő.

A párizsi olimpiai felkészülés időszakában a Mindenki Egyért rovat minden szombaton reggel jelentkezik a kulisszák mögül.

