Rendhagyó filmválogatással ünnepli a közmédia a magyar filmet    

Különleges és izgalmas utazásra hívja nézőit a magyar filmek világába a közmédia április 29-től egy héten át a magyar film napja alkalmából. Különböző évtizedek legemlékezetesebb hazai alkotásait láthatják és egyben megismerhetik az MTVA restaurálásban és szinkronfelújításban végzett egyedülálló értékmegőrző munkáját. Az egyhetes filmünnepen szinte valamennyi műfaj képviselteti magát, nemcsak a játék- és művészfilmek kedvelőire, hanem a dokumentum,- és filmkülönlegességek iránt rajongókra is gondolnak a csatornák.

Két évfordulót is ünnepel a magyar filmgyártás a hónap végén: 123 éve, 1901. április 30-án mutatták be az első magyar filmet és 93 éve, 1931. április 29-én kezdődött meg a magyar hangosfilmgyártás. A közmédia idén is csatlakozik a Nemzeti Filmintézet kezdeményezéséhez. Április utolsó hetén, a Dunán, a Duna Worldön, az M5 kulturális csatornán is a magyar filmek kerülnek középpontba tematikus bontásban.

Nemzetközi fesztivál-díjas magyar filmek

A mai magyar filmek közül az ünnepi héten A tökéletes gyilkos című filmet vetíti a Duna a hétfő esti krimi sávba április 29-én 21:35-től László Zsolttal a főszerepeben. Pénteken a családi kötődés erejéről és ellentmondásosságáról, a bűn és bűnhődés végzetszerűségéről, és az újrakezdés lehetőségéről szóló Hasadék című apa-fia drámát láthatják a nézők 22:35-től. Az alkotás a Magyar Mozgókép Fesztivál fődíját nyerte el, amelyet számos nemzetközi fesztivál-szereplés követett. Ezek közül Goában és Sao Paulóban is díjat nyert. Szombaton 21:45-től a többek között Torontóban a legjobb horrorfilm kategória díját elnyerő Post Mortem, és Szász Attila 2019-ben bemutatott, szintén többszörösen elismert Apró mesék című mozifilmje látható 23:45-től.

Restaurált filmkülönlegességek

A Nemzeti Filmintézet gondozásában kép-és hangrestaurált filmek láthatók keddtől péntekig a Dunán. Sós Mária filmrendezőnő különleges, zenés filmje a Városbújócska retró budapesti hangulatot mutat be a 80-as évekből április 30-án 20:45-től. Szerdán 22.50-től látható az Árvácska, majd a kihagyhatatlan Állami Áruház című film május 2-án 21:45-től. A felújított filmek sora szombat délelőtt A Varázsló bájos történetével folytatódik Öcsi (Kovács Krisztián) és Csilicsala bácsi (Páger Antal) kalandjaival egy robottal.

Felújított szinkronok

Szombaton és vasárnap délután a Robin Hood kalandjait tűzi műsorára a Duna. A káprázatos színekben tündöklő kópia mellett most az eredeti, Magyar Televízió által készíttetett szinkronnal élvezhető a film, amely gondos felújításon esett át az MTVA Archívumában, akár csak a Római vakáció (május 4. 19:45), a Csoda a farkasokkal látványos és fordulatos francia kalandfilm május 3-án 20:45-től, vagy az M5-ön szombaton 21 órától látható Casablanca. Képben és hangban az eddigi legjobb minőségben élvezhetik a nézők ezeket a filmklasszikusokat. A közmédia elkötelezetten gondozza és folyamatosan felújítja a meghatározó filmek régi magyar szinkronjait. Évente mintegy ötezer percnyi filmet restaurálnak szinkronhangban és hatezer percet képben is.

110 éves a magyar animáció

A magyar animáció atyjaként tisztelt Macskássy Gyula születésnapján, február 4-én hirdette meg a Nemzeti Filmintézet a magyar animáció emlékévét, amelyhez a közmédia a magyar film hetén is kapcsolódik. 101. magyar népmese címmel Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Stúdió létrehozójának és vezetőjének portréját az M5-ön láthatják április 4-én 15:05 kezdettel. A stúdió zászlós hajója a Magyar népmesék sorozat, amely 2020 óta Hungarikum, és több tucat országban megvásárolták.

Elveszett és megtalált filmek

A magyar gyártású néma filmek 90 százaléka tűnt el az idők során. Az Nemzeti Filmintézet archívumának jóvoltából most olyan kincseket láthatnak az M5 kulturális csatornán, amelyeknek egytől egyig kalandos története van, sokszor a világ több pontjáról kerültek elő a filmek egyes jelenetei, nitro kópiái. A 30-as 40-es évek filmjei közül ilyen a Mámi (1937, Fedák Sári) , A varieté csillagai (1938, Jávor Pál), a Piri mindent tud (1932, Dajka Margit), a Falusi lakodalom (1933, Hajmássy Miklós) és a Megálmodtalak (1943, Muráti Lili), ezeket a filmünnep alkalmából láthatják a nézők minden hétköznap 14:50-től az M5-ön, Az aranyembert (1936) pedig a Dunán.

Pénteken 21 órától látható a Rabmadár és Bartók Béla: Az éjszaka zenéje az M5 kulturális csatornán. A Rabmadár érdekessége, hogy elkészülte után betiltották Magyarországon Sugár Pál 1917-ben készített filmjét, mert bizonyos jeleneteket erkölcstelennek találtak viszont így a német-magyar koprodukcióban készült alkotás csak Németországban került a mozik műsorára. Az ottani siker után tűzte műsorra az Omnia 1929. december 30-án, ám ekkor már a hangos filmekkel kellett versenyeznie, és a némafilmek kevésbé ragadták meg a közönséget. Egy holland magángyűjtőtől került az Osztrák Filmarchívumba, ahonnan 2002-ben kapta kölcsön a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum, így lehetővé vált a film teljeskörű restaurálása.

Tévéjátékok a Duna World műsorán

Délelőttönként, 11:15 után látható a Házasságból elégséges, A lőcsei fehér asszony, Gazdag szegények, A körtvélyesi csíny, valamint Jókai Mór műve nyomán készült A bolondok grófja és a népszerű filmslágereket tartalmazó Hattyúdal.

Nem mindennapi dokumentumfilmek az M5-ön

A Nemzeti Filmintézet által támogatott legfrissebb dokumentumfilmek közül válogat az M5 április 29-től minden nap 11:55-től. A többi között láthatják az Egy a Természettel!, Vad Dráva – A kétarcú folyó, a Figyelő folyó, a Hadikok, valamint A varázsló – Csernus Tibor festőművész című alkotásokat.

Tartalmas szórakozás, kiváló filmek április 29-től egész héten, a közmédia csatornáin.

Kiemelt fotó: Pécsi Ildikó Tímea, Csorba András, Tímár Mihály, valamint Komlós Juci Jókai Mór Az aranyember című regényéből készült filmben. MTI Fotó: Bojár Sándor