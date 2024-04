Egy tárlaton Edit Piaf, Billie Eilish és Zséda ruhakölteményei

Hamarosan hazánkban is látható a Dívák & Ikonok című világhírű londoni kiállítás. A tárlat az elmúlt évszázad nemzetközi női ikonjait mutatja be, illetve bemutatja különböző korszakok magyar díváit is. Az M5 kulturális csatorna az egyik kiállított ruha tulajdonosát, Zsédenyi Adriennt, azaz Zsédát kérdezte arról, neki mit jelent a nőiesség.

A magyar könnyűzenei élet egyik legsikeresebb női előadója Zsédenyi Adrienn. A legtöbb hazai szólóalbumot megjelentető női előadó négy platina- és négy aranylemezzel büszkélkedhet, emellett több mint két tucat toplistás sláger fűződik nevéhez. A zenei sikerei mellett elegáns megjelenése, nőies kisugárzása miatt sokak példaképe. A divat azonban elsősorban önkifejezést jelent neki – mesélte az M5 stábjának. „Szerintem az intellektus tud igazán ragyogtatni egy nőt. Sokat számít a stílus, akár egy jól eltalált ruha is, de ha nem tudom pontosan, hogy mit szeretnék sugározni magamról, akkor az csak egy jelmez” – osztotta meg Zsédenyi Adrienn a Magyar Zene Házában nyíló Dívák & Ikonok című kiállításhoz fűződő gondolatait az M5 Librettó című műsorában. Az énekes egyik kedvenc fellépőruháját ajánlotta fel a londoni Victoria and Albert Museum világhírű, hamarosan Magyarországon is látható tárlatának magyar tematikájú részére. Kapcsolódó tartalom Élő adásban fakadt dalra Bodrogi Gyula A Nemzet Színészét az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában köszöntötték 90. születésnapja alkalmából. A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész – egyik leghíresebb szerepéhez kapcsolódva – egy Süsü figurát kapott ajándékba a TV Maci-bolt jóvoltából. A gesztust megköszönve a főcímdalból néhány sort el is énekelt az ünnepelt. Zséda hozzátette, hálás azoknak a nőtársainak, akik segítenek példát mutatni a kortárs nőknek, főleg a 40 feletti korosztálynak. „Bízom benne, hogy a dalokkal, interjúkkal vissza tudom adni azt a törődést és szeretetet a közönségemnek, amit kapok tőlük” – hangsúlyozta az eMeRTon- és többszörös Fonogram-díjas előadóművész. Zsédenyi Adrienn mellett hazánk meghatározó női művészei közül többen is lehetőséget kaptak a kiállításon való bemutatkozásra, de mások mellett olyan ikonok személyes tárgyai is láthatók lesznek, mint Marilyn Monroe, Maria Callas, Edith Piaf, Tina Turner, Cher vagy Billie Eilish. Librettó – hétköznap 18 órától az M5 kulturális csatorna műsorán. Kiemelt kép: Zséda (Zsédenyi Adrienn) többszörös Fonogram-, eMeRTon- és Artisjus-díjas énekes. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)