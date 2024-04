Munkája kulisszatitkait mutatta meg hazánk egyik legismertebb szinkronhangja

A sokoldalúságát a Duna Csináljuk a fesztivált! című showműsorában is bizonyító Szabó Máté a Család-barát nézőit a hang világnapja alkalmából a szinkronkészítés titkaiba avatta be.

A beszédhang hihetetlen erejének megbecsülése hívta életre a hang világnapját, a kommunikáció egyik fő eszközének jelentőségéről beszéltek a Duna Család-barát című délelőtti magazinműsorában is, az adás vendége Szabó Máté előadóművész volt. A sokoldalú színészhez az éneklés is közel áll, és televíziós műsorvezetőként is láthatták már.

„Nyitott vagyok a színművészethez közel álló feladatokra, bár a rádiózás még hiányzik az életemből”

– mondta az ének- és tánctudását a közmédia Csináljuk a fesztivált! című műsorában Csókkirályként megmutató színész, aki jelenleg hazánk egyik legismertebb szinkronhangja.

Az április 16-i világnap apropóján a közmédia stábja szinkronstúdióba kísérte el Szabó Mátét. A kulisszák mögött láthatták, hogyan zajlik a munka, és színész azt is megmutatta, miként szólal meg ismert szinkronszerepeiben, a többi között Sheldon Cooper, Damon Salvatore vagy Sonic hangján.

A teljes adás újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

Család-barát – hétköznap 9:35-től és 11 órától a Dunán.