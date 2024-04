Október 9-én kezdődik a negyedik Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál, amelyen hiánypótló ritkaságok és műfajteremtő zenészek várják majd a közönséget – közölték a szervezők az MTI-vel kedden.

A közlemény szerint Liszt Ferenc művészetének más-más oldalát mutatják be az idei fesztivál vendégei: Martin Haselböck és az Orchester Wiener Akademie, Vaszilij Petrenko és a Royal Philharmonic Orchestra, a Kolozsvári Magyar Opera, illetve Francesco Tristano is.

A detroiti DJ, Jeff Mills Tony Allennel alapított közös projektjével, az Einstürzende Neubauten pedig legfrissebb lemezének dalaival érkezik Budapestre, de a fesztiválon láthatják a magyar nézők először a Recirquel legújabb produkcióját is.

A fesztivál első napján Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája című oratóriuma hangzik el a Nemzeti Filharmonikusok előadásában.

A világ leghíresebb zenekarait dirigáló Vaszilij Petrenko orosz-brit karmester a Royal Philharmonic Orchestra koncertjén Prokofjev szimfóniája mellett két Liszt-darabot dirigál, zongorán közreműködik Balog József.

A szervezők szerint hiánypótlónak ígérkezik a Kolozsvári Magyar Opera koncertje, amelyre Selmeczi György megbízott művészeti vezető olyan Liszt-kompozíciókat választott, amelyek ritkán szólalnak meg hangversenyteremben.

A fesztivál zárásaként Goethe, Schiller és Liszt művei, zene és költészet talál egymásra Martin Haselböck osztrák karmester és az Orchester Wiener Akademie koncertjén. Az est szólistája Ránki Fülöp zongoraművész lesz.

A könnyedebb műfajok is helyet kapnak a negyedik fesztivál programjában. Fellép Francesco Tristano fiatal olasz zongorista-zeneszerző, aki előszeretettel kísérletezik különböző stílusokkal. A zenésznek a jazz és az elektronika színeit keverő, hipnotikus és felszabadító előadásmódját a New York Times és a The Times is magasztalta – írták a közleményben.

Jeff Mills detroiti DJ, az afrobeat alapítója, Tony Allen nigériai dobos és a veterán billentyűs Jean-Phi Dary víziójából született a hármuk zenei világát ötvöző Tomorrow Comes The Harvest projekt és az azt kísérő album. Allen 2020-ban bekövetkezett halála után Mills és Dary az indiai tabla virtuózával, Prabhu Edouarddal kiegészülve érkezik a Liszt Ünnepre.

Európai turnéja keretében lép fel a fesztiválon az indusztriális zenét játszó, legendás Einstürzende Neubauten, amely legújabb, 2024-ben megjelent albuma dalait adja elő.

Immáron harmadszorra rendezik meg a Liszt Ünnep és az Akvárium közös Isolation Budapest elnevezésű könnyűzenei fesztiválját, ahol idén is a legprogresszívabb előadók és formációik várják majd a közönséget.

Hagyomány immár, hogy a Recirquel Magyarországon a Müpa fesztiváljain mutatja be legújabb produkcióját. A Vági Bence által rendezett és koreografált Paradisum a kortárs táncot és a cirkuszművészetet ötvözve az elpusztult világ elcsendesedését követő újjászületés mítoszát kutatja – olvasható a közleményben.

Ugyancsak a fesztiválon debütál a hazai közönség előtt a Háromszék Táncegyüttes új előadása, a festőgéniusz, Munkácsy Mihály életútjának egy-egy karakteres elemét a tánc nyelvén életre keltő Ecce homo című produkciója.

A fesztiválra a jegyek keddtől elérhetőek a www.lisztunnep.hu oldalon – áll a közleményben.

Kiemelt kép: A debreceni Kodály Kórus Kocsis-Holper Zoltán vezényletével az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál nyitókoncertjén a Mátyás-templomban 2021. október 8-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)