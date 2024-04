A jazz és a könnyűzene nemzetközi élvonalából érkeznek fellépők a Müpába: Dee Dee Bridgewater jazzénekesnő és kaverttje június 30-án, a Take 6 amerikai zenekar július 6-án, a Postmodern Jukebox zenei formáció szeptember 13-án és 14-én dupla koncerttel várja a közönséget a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.

Dee Dee Bridgewater legendás énekesnő Quartet We Exist! elnevezésű turnéja keretében érkezik Budapestre június végén – tájékoztatta a Müpa az MTI-t.

A Tony-díjjal és három Grammy-díjjal is kitüntetett énekesnő hat évtizedes pályafutása alatt dolgozott a jazz legnagyobb legendáival, tagja volt többek között a Thad Jones-Mel Lewis Orchestrának, de zenélt Max Roach-csal, Sonny Rollinsszal, Dexter Gordonnal és Dizzy Gillespie-vel is.

A Take 6 korábban már lépett fel a Müpában. Az amerikai zenekart tíz Grammy-díjjal tüntették ki, emellett a műfajban a legtöbb Grammy-jelölést is ők kapták. A Take 6 a jazz meghatározó, korai műveit feldolgozó új albumát mutatja be júliusban a magyar közönségnek.

A Scott Bradlee zongorista által alapított Postmodern Jukebox 10. jubileumi turnéja alkalmából látogat Budapestre. Szeptemberi dupla koncertjük a popzene mai és örökzöld dalait dolgozza át swingesített, jazzesített, doo-woposított, soulosított, Motown-hangzású hangszereléssel – áll a közleményben.

