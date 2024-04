Magyar zene téren és időn túl – Új előadók és ikonok a megújult M2 Petőfi TV műsorán

Hosszabb napi élő magazinműsor, tévés kívánságműsor, régi idők és napjaink házibuli slágerei, valamint új akusztikus koncertfelvételek várják a nézőket áprilistól az M2 Petőfi TV-n. Az újdonságokról Takács-Koltay Anna, az M2 Petőfi TV főszerkesztője osztott meg részleteket a Petőfi Rádióban.

Április elején megújult az M2 Petőfi TV. A tévécsatorna egyik jól ismert arca és főszerkesztője, Takács-Koltay Anna az átalakulás jelentőségéről beszélt Mák Kata műsora, a Hazai vendégeként.

„Közel egyórás lett a mostantól Esti Kornél címen megújult élő műsorunk. Kilenc éve ez a legnépszerűbb műsora az M2 Petőfi TV-nek, és nemcsak a nézők, a vendégek is szeretik, ezért megemeltük belőle a dózist. Ez egy izgalmas, zenei és kulturális újdonságokkal, vendégekkel és videós összeállításokkal színesített műsor. Elsősorban a fiataloknak, fiatal felnőtteknek ajánljuk, és akár azoknak a szülőknek, akiket érdekel, hogy milyen zenére és hol szórakoznak a gyerekeik” – hangsúlyozta az M2 Petőfi TV főszerkesztője.

Takács-Koltay Anna hozzátette, hogy a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV működése évek óta összefonódik, de áprilistól még szorosabbra fűzték az együttműködést. A fúzió egyik izgalmas eredményeként említette, hogy a Mit kíván? című rádiós kívánságműsor mostantól a tévében is követhető, ezáltal a képernyőn is találkozhatnak a nézők a rádiós műsorvezetőkkel. A hétvégi kínálatból a Házibuli című kétórás műsort emelte ki. A zenés válogatás úgy szórakoztat, hogy a már évtizedes pályafutással rendelkező és az új előadók slágereiből is szemezget.

Új koncertekkel folytatódik a tévécsatorna töretlenül népszerű programja, az Akusztik. A hazánk ismert és feltörekvő zenekarainak egyaránt fellépési lehetőséget biztosító, különleges hangulatú felvételekre ingyenes belépéssel, de regisztrációhoz kötve várják a közönséget, akik hétfőnként déltől és négy órától lehetnek részesei az élménynek.

Az M2 Petőfi TV részletes műsorújsága és korábbi adásai elérhetők a Médiaklikken.

Kiemelt kép: MTVA/Zih Zsolt