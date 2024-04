Legendás Mercedeseket bemutató kiállítást rendeznek Szegeden

Több mint száz legendás Mercedest bemutató kiállítást rendeznek április 20-án és 21-én Szegeden, a rendezvényen az 1920-astól az 1990-es évekig mutatnak be különleges autókat, melyek közül soknak egyedi története van – közölte Kovács Dániel, a Dél-Alföldi Mercedes Benz Klub elnöke szombaton.

A Classic Car Show & Expo című rendezvényt bemutató sajtótájékoztatón a szervező elmondta: a kiállítás ötlete már jó pár éve megfogalmazódott az 50-60 fős baráti társaságban, akik közül a többségnek saját hobbiautója van. Az volt a céljuk, hogy ki-ki bemutassa saját kedvencét, különleges, szép, gyári állapotú Mercedesét.

A kiállításra szánt autók száma folyamatosan nőtt, így végül a tér nagysága szabott határt annak, mennyi jármű látható a hétvégén. A szegedi Pick Aréna Akadémiai csarnokában 56, a szabadtéri parkolóban pedig mintegy 80 Mercedes sorakozik föl. Az autók között több olyan is lesz, amelyből mostanra csupán néhány gyűjtői darab maradt fenn a világon, és olyanok is, amelyeket egykor híres, ismert emberek vagy politikusok használtak, illetve amelyekhez különleges történet kapcsolódik – tudatta az elnök.

Bemutatnak például egy Mercedes-Benz SL 500-at, amelyet röviddel azt követően loptak el egy márkakereskedésből, hogy 1991 októberében elhagyta a stuttgarti gyártósort. Az 5 literes V8-as motoros kabrió 27 évig szerepelt a lopott kocsik listáján, és csak 2018 végén találták meg. A 27 év alatt azonban alig használták, csupán 1909 kilométer került bele.

A kiállításon több is látható majd a rendszerváltás után a Köztársasági Őrezredben szolgált autók közül, így például a Göncz Árpád által használt W126-os Mercedes Benz, Sólyom László egykori W140-es autója vagy az 1994–1998 között Horn Gyula és családja részére fenntartott Mercedes-Benz W202 C220 Elegance.

Szerepel majd a kiállításon a csak az amerikai és kanadai piacra gyártott, az „olajválság ihlette” W126 300 SD, amelybe háromliteres dízelmotor került és a W125 500 E, az 1990-es évek leggyorsabb szedánja, amelynek motorját a Porsche gyártotta.

A Classic Car Show & Expo az autócsodákon túl számos programmal is várja az érdeklődőket. Kísérő rendezvényként a Retro Autópiacon a vendégek mustrálhatják a kínálatot, akár üzletet is nyélbe üthetnek, de élő aukción is vásárolhatnak akár egy új járművet.

Beszélgetés hallgatható majd meg Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel, Kárai Péterrel, az elsősorban klasszikus autók restaurálásával foglalkozó Kárai Exclusive tulajdonosával, valamint a BigBlock Tv szakmai csapatával és a SpeedZone autós magazin újságíróival.

A kiemelt kép illusztráció.