Ákos jubileumi kiadványt jelentet meg és országos turnéra indul az akusztikus-szimfonikus műsorával

Ma, április 12-én kerül a boltok polcaira Ákos HARMINC ÉV elnevezésű jubileumi koncertlemeze. Jövő héttől pedig vidéki nagy Arénákba is elviszi a tavaly színpadra állított exkluzív jubileumi műsorát, amely akusztikus jellegű, a pécsi Voisingers kórussal és a Győri Filharmonikus Zenekarral kiegészülve mutatott be. Most tavasszal csak három nagyvárosban, április 20-án Győrött az Audi Arénában, április 27-én a debreceni Főnix Arénában, május 4-én pedig a szegedi Pick Arénában is látható lesz utoljára.

Ákos 2023-ban egy különleges, nagyszabású, akusztikus hangvételű műsort állított színpadra: a HARMINC ÉV című előadás a 35 éve nagy sikerrel alkotó szerző-előadó három évtizedes szólópályáját tekintette át. Az apropót az első szólólemeze, a Karcolatok megjelenésének harmincadik évfordulója adta: ez a kiadvány rengeteg extrával kiegészítve újra megjelent dupla LP-n a Jubileumi újrakiadás-sorozatban. Az énekes október végén a Magyar Állami Operaházban mutatta be a jubileumi programot dupla telt ház előtt, majd decemberben életében először adott ültetett koncertet a Papp László Arénában, szintén csordultig telt ház előtt. Az előadásokon közreműködött a pécsi Voisingers kórus, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar is. Ezt a grandiózus, komoly látványvilágot felvonultató műsort utoljára 2024. tavaszán három vidéki nagyvárosban lehet megtekinteni: április 20-án Győrött az Audi Arénában, április 27-én a debreceni Főnix Arénában, május 4-én pedig Szegeden a Pick Arénában. A jegyek tempósan fogynak, az utolsó belépők az Eventim hálózatában érhetők el. A különleges, jubileumi műsor teljes anyaga dupla CD-n és tripla LP-n jelenik meg – ez Ákos első tripla LP kiadványa! –, emellett a hanganyag digitálisan is elérhető április 12-től. Érdekessége, hogy az első felvonás dalait és verseit az Operaházban lezajlott koncerteken, a második felvonás felvételét a decemberi Arénában rögzítették – ez utóbbi helyszínen több mit száz zenész kísérte Ákost. „Koncertre ennyit még életemben nem készültem. Kétfelvonásos, akusztikus előadás a HARMINC ÉV, az első részben az egy szál énekhangra vagy zongorajátékra épülő hangzástól fokozatosan jutunk el a komplexebb megszólalásig. Az alapzenekar mellett egy vonósnégyes is velünk muzsikál, olyan régi zenész barátok mellett, akik annak idején, kezdő szólistaként a szárnyuk alá vettek, és akikkel azután majdnem két évtizeden át jártuk az országot: Dorozsmai Péter dobosról, producerről és Fekete Tibor Samu basszusgitárosról van szó. A második műsorrészben megjelenik a Győri Filharmonikus Zenekar és a pécsi VoiSingers kórus is, elképesztő dimenziót adva a dalokhoz. Ez a különlegesen szép, esztétikus kiállítású kiadvány életem egyik legfontosabb koncertjének méltó lenyomata, jó kézbe venni, nagyon büszke vagyok rá." – nyilatkozta Ákos a HARMINC ÉV megjelenése kapcsán.