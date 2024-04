Premier: Kosztümös történelmi filmsorozat kezdődik az M5 kulturális csatornán

Az 1800-as évek végén játszódó 6 évados széria nemcsak a hazájában, de Olaszországban és Franciaországban is nagy sikert aratott. A cselekmény szerint a viktoriánus Londonban a hősnő, Hetty Feather (Isabel Clifton) egy lelencházban rekedt, abban a szigorú intézményben, amelyet a félelmetes Bottomly főnöknő irányít. A rideg igazgató azzal riogatja a lányt, hogy úgyis elfelejti a régi életét, de a kislány ezt nem hagyja annyiban. Barátai segítségével azért küzd, hogy elnyerje szabadságát, és végre megtalálja igazi anyját. A főhős Hetty együtt kerül árvaházba lelencbátyjával Gideonnal (Dasharn Anderson), aki tőle elzártan, a fiúknak fenntartott szárnyban él. Hetty találkozni akar az épp szökni készülő testvérével.

Hetty magyar hangját Vadász Laura kölcsönözte. A Librettó adásában Nikodém Gerda szinkronrendezővel arról is beszéltek, hogy milyen nehézségeket okozott egyszerre a kislány, majd a mesélő szerepében komolyabb hangon megszólaltatni az elbűvölő személyiségű főszereplőt. „Nagyon megszerettem a karaktert, a végén meg is könnyeztem. Nagyon sok embernek, nem csak gyereknek, de felnőttnek is példa lehet az életében” – emelte ki Vadász Laura.

Az egyenként közel félórás, összesen 55 részes sorozat hétköznaponként látható az M5 műsorán, az epizódok újranézhetők a Médiaklikken. A sorozat bemutatja azokat a társadalmi és gazdasági nehézségeket, amelyekkel a korabeli Angliában élő különböző generációk szembesültek. Hetty karaktere példát mutat a kitartásról és az optimizmusról, miközben állandó kihívásokkal kell megküzdenie. A széria legfontosabb üzenete, hogy mindenki értékes és fontos. A baráti kapcsolatokban megjelenik az együttérzés és a segítségnyújtás fontossága. A sorozat továbbá inspirációt nyújt arra, hogy a kihívások ellenére is mindig bátran kövessük álmainkat és vágyainkat.

Hetty Feather 1. rész április 12-én 16:55-kor az M5 kulturális csatornán.