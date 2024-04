Városfestők: Klösz György, a fényíró

A kisföldalatti építése 1895 nyarán. (Kép forrása)

Manapság, a tömeges fényképezés korában nehéz elképzelni, hogy a „fényírás” milyen nehéz és körülményes, ugyanakkor megbecsült foglalkozás volt a 19. században. A fényképészek a festőkkel egyenrangú művésznek számítottak, akik közül többen egyszerre űzték a két mesterséget. Barabás Miklós, a neves festő az 1850-es évektől sikeres és elismert fényképészként is működött, megtartva korábbi hivatását is. Szinte már közhely, hogy a kiegyezés utáni Magyarország hatalmas gazdasági fellendülése szakemberek ezreit csábította az országba szerte Európából. Így került a hesseni Johann Georg Klöß is Pestre, ahol két társával 1866 körül nyitottak fényírdát, vagyis fényképészeti műtermet a mai Petőfi Sándor utcában. Ekkoriban a fényképészek saját maguk forgalmazták képeiket, valamint megbízásra dolgoztak. Így az időközben már a magyar Klösz György nevet használó művész többek között a Siemens megbízásából fotózta a frissen forgalomba helyezett villamosokat, továbbá végigfényképezte a történelmi Magyarország szinte összes kastélyát. A sok munka meghozta gyümölcsét, Klösz módos polgárrá vált: elegáns bérházat épített a Damjanich utcában, családjának pedig a Svábhegyen, majd a Vár alatti Hunfalvy utcában, végül a Városligeti alakított ki műteremmel is rendelkező villát. Utóbbi épületben nyílik meg a tervek szerint jövőre a Nemzeti Fotóművészeti Múzeum, emléket állítva többek között a művész-mesternek, akinek Budapest és Magyarország fénykoráról alkotott ismereteink jelentős részét köszönhetjük.

Városfestők sorozatunkban eddig Mácsai Istvánt, a pesti élet festői krónikását, Egry Józsefet, a Balaton szerelmesét, Ludwig Rohbockot, a hazánkat különösen szép képeken bemutató német művészt, valamint Finta József építész grafikai munkásságát mutattuk be.

A befejezés előtt álló Drechsler-palota az Andrássy úton. (Kép forrása)

A századfordulós Budapest jelképévé vált felvétel a palota névadójának, a Drechsler-kávéház teraszát mutatja. (Kép forrása)

Ma már bármelyik zsebben elfér egy olyan eszköz, amivel kiváló képeket lehet készíteni, ezért nehéz elképzelni, hogy a fotográfia régen mennyire eszközigényes és bonyolult műfaj volt. Sok fényképészhez hasonlóan Klösz is eredetileg gyógyszerész volt, így nagy ismeretekre tett szert a szükséges vegyszerek területén is. Ugyanis ekkor a fényképeket különböző anyagokkal (zselatinos ezüst, vagy brómzselatin) fényérzékennyé tett üveglapra készítették, amit gyakran helyben készítettek elő. Ráadásul a nagyítás technológiája akkor még ismeretlen volt, ami azt jelenti, hogy az üveglapnak épp akkorának kellett lennie, mint a fényképnek. Így a fotósnak, aki természetesen több segéddel dolgozott, egy komplett kis laboratóriumot kellett a 20 kilós gép mellett magával cipelnie, ha nem műteremben dolgozott. Az expozíciós idő ebben az időszakban már jelentősen rövidült, de ez azért mégsem jelentette azt, hogy kattintásra kész volt a kép. Ez a nehézkes és körülményes eljárás ugyanakkor egyfajta misztikumot is adott a fényképészetnek, a fotós, vagyis ahogy akkor hívták, a fényíró nagy megbecsülésnek örvendett. Megbízói köre széles volt, házépíttetők, kastélytulajdonosok, kiállításszervezők, gyárosok foglalkoztatták. Így készültek Klösz budapesti képei is, az Andrássy utat az építtető cégek felkérésére fényképezte végig, de monopóliumot szerzett az 1896-os milleniumi kiállításra is, ahol hétszáz (!) képet készített. Ezek azért is fontos felvételek, mert a kiállítás pavilonjait az esemény végeztével természetesen lebontották, így mára kevés kivétellel csupán ezek a képek őrzik az egykori nagyszabású bemutató emlékét.

Az 1896-os Milleniumi Kiállítás részlete, a Felten és Guilleaume acélsodronygyár termékei. (Kép forrása)

Az 1896-os Milleniumi Kiállítás, a Nobel-féle dinamitgyár pavilonja. (Kép forrása)

Nem meglepő, hogy az így elkészült képek meglehetősen drágák voltak, és szinte úgy kezelték azokat, mint a festményeket. Klösz a képeit a festményekhez hasonlóan, díszes keretben, paszpartuban forgalmazta. A másolatok, jogtalan felhasználás ellen már akkor nagy küzdelmet kellett folytatni, így minden képen megjelenik Klösz neve, később az „utánzás tilos” felirat is felkerült a kartonokra.

Az Andrássy út 110. szám alatti villa. (Kép forrása)

Talán mondani se kell, hogy ezek a fényképek milyen dokumentumértékkel rendelkeznek. Nem véletlen, hogy a közelmúltban készült videónkban bemutatott Drechsler-palota tetőrekonstrukciója is nagyrészt egy Klösz-felvétel alapján készült. Ennek részben a fent ismertetett technológiai eljárás az oka: mivel a nagyítást még nem ismerték, a képnek olyan nagy felbontásúnak kellett lennie, hogy abból a későbbiekben ki lehessen vágni részleteket. Így az akkori fényképek digitalizálásával rendkívül nagy pixelszámú felvételek generálhatók a mai technológia segítségével.

Az Andrássy út villasora, balra a mai orosz nagykövetség akkor még sokkal kisebb épülete. (Kép forrása)

Az előző kép részlete, még a homlokzati téglák is megszámolhatók.

Klösz sokat dolgozott a Fővárosi Mérnöki Hivatal számára is, kifejezetten városrendezési beavatkozások dokumentálását bízták rá. Így készültek a számos kiadványban, cikkben megjelenő képek, amik többek között a belváros átépítésének különböző fázisait mutatják be. Megörökítenivaló bőven volt, ekkor zajlottak az Erzsébet-híd építéséhez kapcsolódó hatalmas bontások, majd építkezések.

A Belvárosi templom környezete, a képen jobbra látható háztömb helyén fut az Erzsébet-híd felhajtója. (Kép forrása)

A Nemzeti Színház a később mellépített bérpalotával. Az épületek helyén ma az Astorián lévő irodaház áll . (Kép forrása)

A budai Szentháromság tér a régi városházával, a jobbra álló, háborúban elpusztult épületek rekonstrukciója jelenleg zajlik. (Kép forrása)

Az előző kép részlete.

Bár Klösz leginkább fővárosi képeiről ismert, egy nagy megbízáshoz kapcsolódó munkái miatt gyakorlatilag az egész történelmi Magyarországot bejárta, ami ma se lenne kis teljesítmény. az 1900-as párizsi világkiállítás magyar pavilonjának szervezői úgy döntöttek, hogy a hazánk építészetét a kastélyokon keresztül mutatják be. Ezért kérték fel Klöszt egy impozáns sorozat elkészítésére, aminek ő eleget is tett, többszáz épületet lencsevégre kapva. Ez a gyűjtemény még talán a budapesti képeknél is nagyobb dokumentumértékkel rendelkezik, ráadásul nem csak a kastélyok külsejét, hanem az épületbelsőket, a legdíszesebb termeket is bemutatták. A huszadik század viharai talán ezt az épülettípust viselte meg leginkább, ha az épület még áll, a termeket a legtöbb esetben akkor is kifosztották. A képeket nézve fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen elképesztő értékek, egész műkincsgyűjtemények voltak ezekben a kastélyokban. Sajnos a legtöbb mára elveszett, jobb esetben külföldi gyűjteményekbe, kereskedőkhöz került, rosszabb esetben német vagy szovjet katonák fűtöttek be a bútorokkal 1944-45 telén.

Pétervására, Keglevich-kastély nagyszalonja. Az épületben ma szakközépiskola működik. (Kép forrása)

A felvidéki Brunóc reneszánsz Mednyánszky-várkastélya. (Kép forrása)

A krisztinavárosi Karátsonyi-palota. Az épületet 1938-ban lebontották, helyére a német birodalmi iskolát tervezték felépíteni, a telekre végül a háború után a Kohó-és Gépipari Minisztérium tervezőirodája került, később ez volt a Matáv-székház. (Kép forrása)

Klösz György, a darmstadti német gyógyszerész hazánk meghatározó művésze lett. Ezért is örvendetes a hír, hogy egykori villájában jövőre megnyílik a nevét viselő múzeum. Itt természetesen nem csak az ő művei lesznek láthatók (összesen nagyjából négyezer képet készített), hanem André Kertész, Brassai, Robert Capa alkotásai is. A mára kissé megkopott villát is felújítják, ami jól mutatja, hogy Klösz nem csupán ügyes fényképész, hanem kiváló üzletember is volt.