Szandi hetekig A Dal 2024 produkcióval feküdt és kelt  

Fontosnak tartotta, hogy felkészülten üljön A Dal 2024 zsűriszékébe Szandi, ezzel megtisztelve a versenyzőket és a nézőket. Férjével, Bogdán Csabával ezért sokat beszélgettek a dalválasztó produkcióiról. A kétszeres eMeRTon-díjas előadó a Család-barát vendégeként összegezte tapasztalatait a műsorról, kiemelve: A Dal élő adása által biztosított körülményekről sok előadó, zenekar csak álmodozik.

„Azt mondják, ha valamiben jól érzed magad, az hamar elrepül” – mondta Szandi a Család-barát vendégeként arra utalva, milyen gyorsan vége lett A Dal 2024 zenei utazásának. Kiemelte, mennyire élvezte, hogy úszhatott a „zenei tengerben”.

Méltatta segítőkész „régi” zsűritársait, szakmai munkájukat, elismeréssel beszélt az élő adásban látható lenyűgöző produkciókról és tehetséges zenészekről, valamint A Dal stábjának profizmusáról.

„Az élő adásban bejutott előadóknak, zenészeknek olyan körülményeket biztosított a produkció, amelyekről sok előadó csak álmodik”.

Az idei évad újdonságáról, az elődöntőben átdolgozott dalokról is beszélt, méltatva mennyire izgalmas és kiváló áthangszerelések születtek a zenei segítők és A Dal session zenészeinek köszönhetően, kiemelve – a többi közt – a győztes László Evelin Legényesét.

„Meglepő volt, hogy László Evelin popos népdala megkapta a rockot. Ám az átdolgozás a profi zenészeknek köszönhetően annyira jól sikerült, és az énekes is láthatón jól érezte magát e verziót előadva, hogy a döntő szimfonikus kíséretében is megtartotta ezt. A népdal keveredése a rockkal és a szimfonikusokkal olyan érdekes fúziót eredményezett, ami a nézőket is meggyőzte, hiszen végül ők döntöttek.”

Szandi a Család-barát vendégeként elmondta, mennyit készült a műsorra, hogy megtisztelje a fellépőket és a nézőket is.

„Férjem, Bogdán Csaba sokat segített, hét héten át ezekkel a dalokkal keltünk és feküdtünk, rengeteget beszélgettünk a produkciókról. Fontosnak tartottam, hogy szakmailag megalapozott építő kritikával, dicsérettel szolgáljak, mindezt a nézők számára is érhető módon”.

Kiemelt fotó: MTI/Illyés Tibor