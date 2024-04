A Kiss zenekar eladta zenei életművét egy svéd cégnek

A világhírű amerikai rockcsapat, a Kiss 300 millió dollárért eladta zenei életművét egy svéd cégnek. A vevő az ABBA együttes hologramkoncertjei mögött álló svéd vállalat, a Pophouse Entertainment Group, amely ezentúl jogosult lesz a Kiss együttes védjegyévé vált fekete-fehér arcfestési dizájn használatára is.

A cég lett a tulajdonosa a Kiss-lemezeken szereplő felvételek masztereinek és a kiadási jogoknak. A tervek között szerepel egy film piacra dobása is a Kiss történetéről.

A Pophouse-t az ABBA vezetője, Björn Ulvaeus alapította.

A zenész korábban már üzletelt a Kiss-szel, hogy a csapat tagjai avatárként szerepeljenek, hasonlóan az ABBA Voyage arénakoncertekhez.

„Mindig is úttörő szerepet játszottunk a popkultúrában. Ez a partnerség biztosítja számunkra, hogy ezt még éveken át folytatni tudjuk. Már van is néhány tervünk, az avatár show ezek közül az egyik, a film a másik, és szó van egy Kiss-tematikájú élményprodukció kidolgozásáról is. A jövő nem is lehetne izgalmasabb” – mondta Gene Simmons, a Kiss basszusgitárosa.

Csütörtökön a Pophouse is megerősítette, hogy a Kiss, amelyhez olyan slágerek fűződnek, mint a God Gave Rock ‘n’ Roll to You II vagy a Crazy Crazy Nights, aktív marad, és részese lesz a cég jövőbeni projektjeinek.

A Kiss két alapítója, a gitáros-énekes Paul Stanley és Gene Simmons, akárcsak a gitáros Tommy Thayer és a dobos Eric Singer decemberben a New York-i Madison Square Gardenben jelentette be, hogy örökségük digitálisan él tovább. A show végén már a virtuális Kiss adta elő a God Gave Rock And Roll To You II-t.

Stanley szerint a céljuk az, hogy a Kiss-hagyaték korábban ismeretlen világokban éljen tovább, így biztosítva, hogy az eddigi és a jövőbeni rajongók egyaránt képbe kerülhessenek. „Ez az együttműködés nemcsak egy fejezet, hanem egy örökké tartó, halhatatlan rock ‘n’ roll szimfónia”.

Per Sundin, a Pophouse Entertainment vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a Kiss eddigi fél évszázados története során több mint 100 millió lemezt adott el világszerte, és a popkultúra határainak áttörése tovább folytatódik.

„A zenekar tagjai titokzatosak, a csapat jellegzetességei páratlanok, ikonikus a megjelenésük, ez tette őket kulturális erővé, legendás szereplővé, generációk számára vonzóvá. Mi vagyunk a hagyaték biztosítéka, a további növekedés záloga, mi fogunk új életet lehelni a karakterekbe és a személyiségekbe, miközben kihasználjuk és felemeljük a Kiss vizuális világát” – fogalmazott a cég vezetője.

A Kiss avatár show a tervek szerint 2027-ben indul. A sztárelőadók közül legutóbb, februárban Cindy Lauper amerikai énekesnő jelentette be, hogy partnerségre lép a Pophouse-zal.

Kiemelt kép: a Kiss amerikai rockzenekar (Fotó: MTI/EPA-EFE/Juan Carlos Caval)