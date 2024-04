Nagy jövőt jósol A Dal 2024 nyertesének Németh Alajos Lojzi

Sok kedvenc dala volt Németh Alajos Lojzinak A Dal 2024-ben, köztük a döntőben győzelmet aratott Legényes is. A dalválasztó zsűritagja a Családi kör vendégeként beszélt arról, mi László Evelin dalának titka, és milyen jövőt jósol neki a zenei életben.

Az ország egyetlen dalválasztóját a közönség szavazatai alapján 2024-ben László Evelin, a döntőben a nép-, a rock- és a szimfonikus zene fúziójában előadott Legényes című dalával nyerte meg. A beküldött pályaműveket először értékelte a zsűriszékből a Bikini együttes alapító-dalszerzője, Németh Alajos Lojzi. A Máté Péter-, Artisjus- és Fonogram-díjas zeneszerző, dalszövegíró a Duna Családi kör című műsorában méltatta az élő show-ba került produkciókat, mint fogalmazott, nem volt nehéz a dolga, hiszen kiváló dalokat hallhattak, amelyeken nem volt mit kritizálni.

Sok kedvence volt A Dal 2024-ben elhangzott alkotások között, egyik ilyen volt a győztes Legényes is, a zene tisztasága és a dal üzenete őt is meggyőzte.

Méltatta László Evelin show-ban nyújtott teljesítményét is: „nagyot brillírozott” – fogalmazott Németh Alajos Lojzi.

„Egyedülálló az a megközelítés, ahogy László Evelin hozzáállt a dalhoz és a műfajhoz. Ha ezt a tisztaságot tudja tartani, még csak nyelvet sem kell váltania, magyarul is be tudja járni vele a világot, mert a dalból sugárzik a szeretet és a tisztaság. A berlini Hansa Studios-ban rögzítendő lemezét is ebben a stílusban kell megfogalmaznia, úgy messzire tud jutni vele” – mondta arra is utalva, hogy több folk-rock zenekar tudhat magáénak sikeres pályafutást itthon és külföldön egyaránt.

