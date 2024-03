Eladó az Elvarázsolt kastély! Lessen be a lenyűgöző épületbe

„Eladó sorba” került az eredeti ház, amely a 2003-as Eddie Murphy főszereplésével készült Elvarázsolt kastély című Disney-filmet ihlette. A házat 2,2 millió dollárért, vagyis nagyjából 800 millió forintért árulják.

Disney’s Haunted Mansion Replica House Inspired by the Disneyland Ride Lists for $2 Million — See Inside! https://t.co/XCjFBOoyk5

A georgiai otthon tükrözi az eredeti New Orleans-i ihletésű építészeti stílust, a ház körül körbefutó tornáccal, erkélyekkel és az öntöttvas részletekkel. Az ingatlannak hat hálószobája, öt fürdőszobája és három garázsa van. Emellett korlátlan hozzáférés biztosított a közeli tenisz és wellnessközpont létesítményéhez.

This home is literally one of a kind because it’s a replica of Disney’s Haunted Mansion except it’s better because there is no hauntedness!

Currently listed for only $2,200,000 in Duluth, GA pic.twitter.com/K9B691wwAN

— Zillow Gone Wild 🏡 (@zillowgonewild) March 26, 2024