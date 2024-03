Meg szabad enni a megszentelt húsvéti kalácsot? – Hagyományok nyomában az M2 Gyerekcsatorna

Húsvétkor tematikus műsorkínálattal jelentkezik a közmédia gyerekcsatornája. Nagypénteken a Hetedhét kaland kézműveskedni hív, az Ünneplőben minisorozatban a húsvéti ételszentelés jelentőségét ismerhetik meg a nézők egy család történetén keresztül.

A Hetedhét kaland március 29-i, nagypénteki adásában Balkonóri különleges tojásfestési technikát mutat be a közelgő húsvét alkalmából, és egy nyuszit ábrázoló dísz is készül újrahasznosított anyagokból. A Sztárfűszerek színpadán a magyar konyha egyik népszerű tavaszi ételízesítője, a fűszerkapor mutatkozik be.

Az Ünneplőben minisorozat április 1-jei, húsvéthétfői adásában egy barátságos család életébe nyerhetünk betekintést. A történet szerint a család hazaérkezik az ételszentelésből, ám a legkisebb gyermek nem szeretné megkóstolni a megszentelt ételt. A szülők és az idősebb testvér azonban elmagyarázza, mi a szertartás célja, és miért szokás húsvétkor az ünnepi asztal mellett megszentelt fogásokat fogyasztani. A hazai ünnep- és emléknapok jelentőségét ismertető epizódok lehetőséget adnak arra, hogy közvetlen hangnemben tudjanak beszélgetni a családtagok a naptár piros betűs napjairól.

A sorozat következő új adása április 11-én, a magyar költészet napján látható az M2 Gyerekcsatornán.