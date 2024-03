A Most vagy soha! női főszereplője szerint ma is példakép lehet Szendrey Júlia

A Most vagy soha! című, a márciusi ifjak történelemformáló napját bemutató kalandfilmben Petőfi Sándor feleségét, Szendrey Júliát egy ifjú tehetség, Mosolygó Sára alakítja. A színművész a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában fejtette ki, érez rokonságot karaktere és önmaga között.

„Magabiztosságot tanultam tőle, azt, hogy ki kell állni és fellépni a számunkra fontos a dolgokért, akár a kor elvárásaival szemben is. Példaértékű, ahogy akkoriban viselkedett és szerintem még ma is példakép lehet. Én is próbálok így élni és cselekedni.”