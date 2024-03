Műtéte előtt fájdalomcsillapítókon élt Balázs Klári  

A Fonogram-díjas énekes a Duna Ridikül című műsorában beszélt arról, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt gerincműtéten esett át. Bár kezdetben félt a beavatkozástól, az egész élete megváltozott azóta, hogy megoperálták.

Balázs Klári saját bevallása szerint sosem élt mozgásszegény életmódot, mégis gerincsérv alakult ki nála. A Csináljuk a fesztivált! zsűritagjaként is ismert előadó a Duna Ridikül című műsorában beszélt betegségéről.

„Amikor először jelentkezett nálam ez a probléma, nagy fájdalommal járt, és a jobb lábamat nem tudtam megfelelően használni. Az orvos közölte, hogy egy kis ideig elhúzhatom gyógytornával, injekciózással, de a vége úgyis műtét lesz. Úgy döntöttem, hogy szeretnék túlesni ezen a beavatkozáson mielőbb. Nem bántam meg, sikertörténet lett belőle” – mondta a Fonogram-díjas előadóművész a Duna műsorának vendégeként.

Az operáció óta Balázs Klári minden reggelt speciális tornával indít, és lecserélte ágymatracát is egy keményebb változatra. A gerincműtét után megszűnt minden panasza, így a fájdalom már nem korlátozza őt a szabad mozgásban, és a koncerteket is jobban bírja fizikailag. A teljes beszélgetés újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Ridikül – hétköznap 16 órától a Dunán.