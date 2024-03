A jazz világnapjától éles adással jelentkezik a Szakcsi Rádió

Már elérhető a közmédia új online jazz-zenei rádiójának próbaadása. Esztergályos Máté, a Szakcsi Rádió főszerkesztője az április 30-i hivatalos indulás előtt az M2 Petőfi TV-ben mesélt részleteket az adóról a rádió egyik szakmai tanácsadójával, Gőz Lászlóval.

A Szakcsi Rádióban éjjel-nappal jazz-zene szól, emellett különböző ismeretterjesztő rádióműsorokkal készülnek a közönségnek. Esztergályos Máté, a közmédia jazzrádiójának főszerkesztője az M2 Petőfi TV vendégeként a kínálatból kiemelte a Jazznapló című műsort, ami a magyar jazz történetét mutatja be narrációs formában, megjelenítve a műfaj legendás klubjait, zeneszerzőit és előadóit. A magyar jazz hangjai interjúsorozatot azért tartja fontosnak, mert a műfaj jeles képviselőit ismerhetik meg általa közelebbről a hallgatók. Kuriózumként említette, hogy minden este 8 órától 11 óráig koncertfolyam hallható a Magyar Rádió, a Budapest Music Center (BMC) és az A38 zenei archívumából válogatva.

„Ahogyan a klasszikus- és a könnyűzene, úgy a jazz-zene is megérdemelt egy különálló, saját hazai platformot. Mostantól már széles körnek megmutathatjuk, mennyire értékes, szerteágazó és sokszínű ez a Kárpát-medence-szerte népszerű zenei műfaj. Azáltal, hogy a Szakcsi Rádió online elérhető, megannyi lehetőséget rejt magában” – hangsúlyozta Esztergályos Máté, és hozzátette, a rádió egyelőre próbaadást ad, április 30-án, a jazz világnapján indul el hivatalosan, amikor a Szakcsi Rádió applikációja letölthetővé válik. Addig is szeretnék bevonni a hallgatóságot, hogyha meglátásuk, véleményük van, osszák meg a rádió szerkesztőivel, akik igyekeznek mindent úgy alakítani, hogy az a szakmaiságnak és a hallgatói igényeknek is megfeleljen. A próbaadás ideje alatt a hallgatók visszajelzéseit a szakcsiradio@mtva.hu e-mail-címen várják.

Gőz László, a BMC alapítója, a Szakcsi Rádió szakmai grémiumának tagja úgy látja, bár történelmi okok miatt a jazz megkésve érkezett Magyarországra, mára jelentős rajongótábora van. „Nemzetközi szinten elismert jazz-művészeink vannak. A rádió névadója, Szakcsi Lakatos Béla hazánk egyik legnagyobb kiválósága. Igazi világsztárokkal dolgozott együtt pályája során, és amellett, hogy zseniális zenész, egy nagyon nyitott, jó ember is volt” – indokolta a névválasztás jelentőségét a jazz-zenész. A teljes beszélgetés újranézhető az M2 Petőfi TV Médiaklikk-oldalán.

Szakcsi Rádió – a magyar jazz rádiója – a próbaadás elérhető a szakcsiradio.hu oldalon.