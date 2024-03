Több száz bor az évindító Winelovers Grand kóstolón

Több mint 150 magyar bor- és pezsgőmárka vesz részt összesen 700 tétellel az 2024-es Winelovers Grand évindító kóstolón, amelyen nemzetközi pincészetek további mintegy 100 bora is kóstolható lesz április 6-án a Corinthia Hotel Budapest termeiben.

A Winelovers Grand idén is széles betekintést nyújt a borok világába: könnyedebb fehérborok, rozék és gyümölcsös vörösborok mellett hagyományos eljárással készült pezsgők, hordóban érlelt, testesebb vörösborok, valamint természetes édes borok, tokaji aszúk is szép számmal lesznek kóstolhatók a standoknál – tájékoztatták az MTI-t a szervezők.

Közleményük szerint a legnagyobb választékot felvonultató Trifecta Teremben az érdeklődők a kóstolás mellett a hazai borászokkal találkozhatnak, a Csúcsborok és nemzetközi borok termében pedig külön asztalnál ülve tesztelhetik a borokat.

Az edukáció minden évben a rendezők kiemelt célja, ebben a Borkollégium és a londoni székhelyű Wine & Spirit Education Trust (WSET) lesz a partnerük. Az érdeklődők így a rendezvény egész ideje alatt ingyenes szakmai pop-up kóstolási tréningeken vehetnek részt.

A szervezők idén is 200 kedvezményes jegyet hoztak létre azoknak a 18-25 éves fiataloknak, akik az ingyenes borkóstolási tréningek egyikén szeretnének részt venni, és további 200 kedvezményes jegyet biztosítanak a borszakmában dolgozók számára is.

Az elkötelezettebb érdeklődők öt mesterkurzuson tájékozódhatnak olyan, „haladóbb” témákban, mint: English sparkling – a pezsgő angolul; Riesling of the world; Ecstasy of GOLD – Hogyan nyerjek aranyérmet egy nemzetközi borversenyen?; Napa Valley Cabernet Sauvignon, Vintage 2019; valamint Muzeális aszú 1940-től 1983-ig – áll a közleményben.

