Kovács Lázár több balesetből állt már fel

A keresztnevek jelentését bemutató Névjegyek című műsor vendége Kovács Lázár volt. A séf, műsorvezető, gasztronómiai tanácsadó saját és családja életének momentumaival támasztotta alá: sorsszerű lehet a névválasztás.

A ritka, Isten segítője jelentéssel bíró Lázár név első viselőjét gyakran ábrázolták Jézussal – mondta Pölcz Ádám, nyelvész a közmédia Névjegyek című műsorának házigazdája. „Lázár harmadnapja volt halott, amikor a Megváltó feltámasztotta, ez Jézus talán legtöbbet ábrázolt csodatétele” – hangzott el a műsorban, amelynek aktuális vendége, Kovács Lázár séf saját és családja életében is felfedezni véli a keresztnév jelentésének lenyomatát.

„Valahogy a családban mindig jelen volt a túlélés, a megújulás, a feltámadás. Visszatekintve gyerekkoromra, kiderül, hogy ez a név valóban jellemez, hiszen számos olyan balesetem és más helyzetem volt, amiből nehezen lehetett kimászni, de valahogy mindig sikerült” – mondta.

A séf azt is elárulta, nevét nagyapja után kapta.

Már felmenője életében is több reménytelennek tűnő helyzet volt – leégett szatócsboltja, elvitték kényszermunkára –, ám túlélt valamennyi megpróbáltatást. Kettejük életében más hasonlóság is van. „Nagyapám szerette a szakácskönyveket. Gyűjteményét máig őrzöm, sőt, jó pár receptet már ki is próbáltam belőle”.

