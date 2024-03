Amíg magyarság lesz, addig Petőfi mindig is ikon marad, mindig képviselni fogja azt az eszményt, amit neki tulajdonítunk, vagyis a szabadságért még az életét is feláldozó, a személyes érdekeket nem méricskélő vátesz, miközben ő nem volt más, mint egy elveiért kiálló fiatalember – mondta a hirado.hu-nak Berettyán Nándor, aki a Most vagy soha! című mozifilm főszereplőjeként Petőfi Sándort alakítja. A színésszel a lelkében élő Petőfi-képről, valamint a film titkairól is beszélgettünk.