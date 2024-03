Április 6. és 21. között tartják a Szentendrei Tavaszi Fesztivált

Április 6. és 21. között rendezik meg idén a Szentendrei Tavaszi Fesztivált, amelynek nyitóeseménye a Veszélyes csillagzat alatt – Az Európai Iskola (1945–1948) című kiállítás megnyitója lesz.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője a fesztivált és a tárlatot bemutató sajtótájékoztatón felidézte, hogy a város az 1970-es, 1980-as években – a kreatív erők sok évtizednyi lefojtottsága után – ismét kivirult, és az elődökre alapozva elérte sokadik aranykorát. Színházi alkotók, írók, költők, performanszművészek is bekapcsolódtak Szentendre pezsgő életébe, és „ezt a sok műfajban zengő, káprázatosan színes összművészeti városélményt, ezt a tradíciót kívánja visszaadni a tavaszi fesztivál”.

Az államtitkár a kulturális kormányzat szentendrei szerepvállalásával kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy 2019 és 2023 között szentendrei székhelyű szervezetek 285 projektje részesült a Nemzeti Kulturális Alapból (NKA) több mint félmilliárd forint támogatásban, a MűvészetMalom több mint 223 millió forintos, a Pirk Múzeum 54 millió forintos támogatást kapott, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdélyi tájegysége pedig több mint 10 milliárd forintból épült meg.

Fülöp Zsolt polgármester hangsúlyozta azt is, hogy az önkormányzat és a minisztérium támogatása mellett nagyon fontos, „a harmadik láb”, a közönség, „hiszen a legnagyobb szponzorunk, a legnagyobb mecénásunk – bármennyire is furcsa – a közönség”.

A Szentendrei Tavaszi Fesztivál nyitóeseményének április 6-án a MűvészetMalom ad helyet, ahol Veszélyes csillagzat alatt címmel az 1945 és 1948 között működő, a huszadik századi magyar művészettörténetben jelentős szerepet betöltő, nagy hatású művészcsoport, az Európai Iskola munkásságát mutatja be a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC).

A tárlat kapcsán Lauter Éva, az FMC megbízott igazgatója elmondta, hogy nagyon régi adósságot törleszt a múzeum, de a teljes művészettörténész szakma és kutatás is. A kiállítás a művészcsoport tevékenységét, jelentőségét dolgozza fel, nemzetközi kontextusba is helyezve a csoporthoz tartozó művészeket. Utoljára ilyen kiállítás 40 évvel ezelőtt, 1984-ben volt Budapesten – tette hozzá.

A MűvészetMalom tereiben 1200 négyzetméteren lesz látható a tárlat, amelyen mintegy 250 művet fognak kiállítani, köztük Korniss Dezső Tücsöklakodalom című munkáját. Lauter Éva elmondta, hogy a kiállítás saját anyagra épül, emellett 34 kölcsönző partnerük is van. Közülük hat külföldi, a többi pedig magyarországi közgyűjtemény, galéria és magángyűjtők.

A tárlat megvalósításához a KIM támogatása mellett komoly segítség érkezett az NKA-tól a kiállítás koncepcióját elkészítő, 2021-ben felállt hattagú kutatócsoport működéséhez és a katalógus megjelentetéséhez, a szaktárca közvetítésével pedig a Pénzügyminisztérium az állami garanciavállalás körébe vonta a kiállítás biztosítását – emelte ki a megbízott igazgató, hangsúlyozva, hogy Szentendre három éven keresztül folyamatosan támogatta és segítette a kiállítás létrejöttét.

Lauter Éva kitért arra is, hogy a MűvészetMalomban a tárlatra kialakított 1200 négyzetméteres kiállítótér nagy kiállítások bemutatására, befogadására is alkalmas lesz, és a nemzetközi kölcsönzések feltételeit is teljesíteni fogja.

Bodonyi Emőke művészettörténész, a kiállítás egyik kurátora elmondta, hogy a mostani tárlatra – amely július 28-ig lesz majd látható – Csehországból, Romániából, Párizsból és Hollandiából is érkeznek műtárgyak.

Lőrinczy György, a Szentendrei Teátrum igazgatója az idei tavaszi fesztivált bemutatva arra emlékeztetett, hogy a város hagyományai inkább a kis, igényes, érdekes, különleges programokat kívánják.

Mint elmondta, alapvetően idén is szóló és duó produkciókat invitáltak meg, és ebben az évben különleges szerepet kap az irodalom.

Az április 6. és 21. között zajló rendezvénysorozatban látható lesz Náray Erika és Nyári Krisztián zenés irodalmi estje, Szalontay Tünde önéletrajzi ihletésű monodrámája, Grecsó Krisztián életrajzi stand-up estje, valamint Rohmann Ditta és Szirtes Edina Mókus koncertje gordonkára és hegedűre.

Az idei év újdonsága a Színházból múzeumba akció, amelynek keretében a fesztivál színházjegyeivel a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállításai is megtekinthetők egész áprilisban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Balaton József)