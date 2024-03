A szüleitől tanult szeretetnyelvet örökíti tovább Hevesi Tamás

Rengeteg szeretetet kapott szüleitől a zenész, és az együtt töltött minőségi idő fontossága feleségével közös életükben is már a kapcsolatuk kezdetekor lényeges szerepet játszott. A Ridikül vendégeként Hevesi Tamás kedves gyerekkori emlékeit felidézve mondta el, a tettek, a jó példa mélyen maradandó nyomot hagyott a lelkében.

Hogyan érezzük, hogy szeretve vagyunk a másik által, és mi hogyan tudjuk jól kifejezni szeretetünket? Ezt a témát vizsgálta meg több szempontból a Ridikülben Dióssy Klári vendégeivel, Kovácsovics Fruzsina énekes, dalszerzővel, Kiss Zita karrier- és kapcsolatteremtési tanácsadóval, Pilát Gábor párkapcsolati szakértő, íróval és Hevesi Tamás előadóművésszel.

Az énekes, zenész szerint fontos ismerni a másik szeretetnyelvét, és úgy gondolja, egy adott helyzetben minden reagálásunknak őszintének kell lennie. „Mindenki azzá válik, amit otthonról kapott” – vallja Hevesi Tamás. A zenész hálás szívvel osztotta meg a műsorban tapasztalatait, szüleitől gyerekkorában rengeteg szeretetet kapott, tiszteltre nevelték, megtanulta, mi fontos vagy értékes. „Már nagyobb voltam, 7-8 éves lehettem, amikor közösen néztük egy műsort a televízióban, és elaludtam. Ekkor édesapám óvatos felemelt, bevitt a szobába és lefektetett. Azt sem felejtem el soha, hogy édesanyám minden este puszival búcsúzott és kívánt jó éjszakát” – idézte fel a Ridikülben Hevesi Tamás. Hozzátette, szüleitől etikettet is tanult, ezeket a szabályokat is betartja a ma napig.

Otthonról hozott értékei párkapcsolatában is fontos alapul szolgálnak. Feleségével, Hevesi Krisztinával házasságkötésük előtt összeköltöztek, hogy kiderüljön, együtt élve is jól működik-e a kapcsolatuk. „Különböző családi hátterünk ellenére gyorsan asszimilálódtunk, mert fogékonyak és nyitottak voltunk arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt” – mondta Hevesi Tamás, kiemelve, hogy felesége előadóművészi tevékenységében is fontos szerepet játszik: nem csak véleményét kéri ki új dalairól. „Több dalomat neki írtam, sokat segített nekem abban, hogy a legmélyebb szerzeményeim megszülettek”.

A teljes adás a Ridikül Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Ridikül – hétköznap 16 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Hevesi Tamás a Csináljuk a fesztivált! színpadán (MTI/Kovács Tamás)